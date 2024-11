Der Eröffnungstermin für Hofis Erlebnispark steht schon fest

Ein weiterer großer Schritt bei der Realisierung von Hofis Erlebnispark auf dem ehemaligen Western City-Gelände in Dasing ist getan. Mit acht zu null Stimmen genehmigte der Bauausschuss der Gemeinde Dasing den endgültigen Bebauungsplan für das Areal an der B300 und stellte damit die Weichen für eine kommende regionale Attraktion. Denn aus der ehemaligen Westernstadt soll im Laufe des nächsten Jahres ein Erlebnisdomizil entstehen, in dem Familien mit der hiesigen Flora und Fauna in Berührung kommen.

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erlebnispark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dasing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis