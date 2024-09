"Der kleine Wunderladen" in Friedberg ist mehr als nur Geschäft

Zwei Frauen, zwei Geschäftsideen, ein Traum: So bringen es Susanne Zingler und Bascha Kicki auf den Punkt. Jede hat für ihr Geschäft bereits einen Online-Shop - und jede wünschte sich einen eigenen Laden. Nach dem Entschluss, es gemeinsam zu wagen, fiel ihre Wahl auf ein kleines Geschäft in Friedberg am Mergenthauer Weg 12. Hier hat „Unser kleiner Wunderladen“ seinen Standort. Den beiden Frauen geht es aber nicht nur ums Geschäft. Sie wollen mit dem „Kleinen Wunderladen“ tatsächlich ein kleines Wunder vollbringen und einen Ort schaffen, der für die Menschen ein Ausgleich ist für unsere hektische, problembehaftete Zeit. Was ist im Angebot und wie sieht das Konzept aus?

