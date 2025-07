53 Jahre an der Grundschule Eurasburg

Zum Ende dieses Schuljahr verlassen Lehrerin Erwine Nowey-Fath und Sekretärin Marianne Schweyer die Grundschule Eurasburg und gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Zusammen waren sie 53 Jahre in dieser Schule tätig. Am 24. Juli nahm die Schulgemeinschaft mit einer lang und natürlich geheim vorbereiteten Feierstunde Abschied. Die Kinder führten unter anderem Sketche auf „Wie ist es ohne Frau Schweyer?“, gaben die besten Sprüche der scheidenden Kollegin zum Besten und übergaben verschiedene kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten. In Bildern ließ man die Zeit Revue passieren. Auch Bürgermeister Paul Reithmeir, Schulamtsdirektorin Ingrid Hillenbrand und die Vorsitzende des Elternbeirates Katharina Steinhardt reihten sich mit ihren Reden in die Reihe der Gratulanten ein. Bis Ende nächster Woche sind Erwine Nowey-Fath und Marianne Schweyer noch in der Grundschule Eurasburg tätig, danach ist diese Ära endgültig zu Ende.

