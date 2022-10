Auf dem Gnadenhof Pegasus finden alte Pferde wieder Freude am Leben

Plus Im Gnadenhof Pegasus Hergertswiesen bekommen kranke Pferde ein Zuhause. Betreiberin Daniela Diespold erzählt über ihre Arbeit und wie sie mit dem Tod der Tiere umgeht.

Die 28-jährige Stute Mary litt an einer Darmverdrehung und war stark abgemagert. Die einzige Lösung schien, das Pferd einzuschläfern. Doch Mary wollte nicht aufgeben, zu stark der Lebenswille. "Ich war schon entschlossen, sie von ihrem Leid zu erlösen", erzählt die Pferdewirtin Daniela Diespold. Noch eine Woche habe der Tierarzt der Stute gegeben. Doch sie entschied sich anders, denn ein Tier zeige einem, wann es zu Ende geht. Mary hat sich von der Erkrankung dann schnell erholt. Sie kann zwar nur auf einer Seite aufstehen und braucht viel Hilfe, mit der Stute Avenlina verbindet sie aber eine enge aufmunternde Freundschaft. "Da haben sich zwei gefunden", meint Diespold lachend. Neben Avelina und Mary leben noch 25 weitere Pferde auf dem Gnadenhof im Eurasburger Ortsteil Hergertswiesen, auf dem alte und kranke Tiere, die sonst keiner will, ein neues Zuhause finden.