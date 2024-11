Eurasburg lädt zum Christkindlmarkt ein

Am kommenden Samstag, 30. November, heißt es in Eurasburg wieder Budenzauber am Dorfplatz. Zum 31. Mal wird mit dem traditionellen Christkindlmarkt auf die Adventszeit eingestimmt. Das Christkindlmarkt-Team, bestehend aus Vertretern vom Kinderhaus Eurasburg, der Ministranten aus Freienried und Eurasburg, der Feuerwehr, des BUND Naturschutz und des Gartenbauvereins hat dafür wieder allerhand Vorbereitungsarbeit geleistet.

Schneemassen im vorigen Jahr beim Eurasburger Christkindlmarkt

Da die Änderung des Wochentages für den Markt von Sonntag auf Samstag im vergangenen Jahr gut angenommen wurde, soll dies auch heuer beibehalten werden. „Die horrenden Schneemassen wie letztes Jahr brauchen wir allerdings nicht mehr“, ist sich das Team einig. Kurzzeitig war damals die Durchführung auf dem Prüfstand gestanden. Dank des spontanen Einsatzes mehrerer zusätzlicher freiwilliger Helfer mit Radladern und Schneeschaufeln konnte der Platz aber gut geräumt werden und der Markt in einer wunderbaren Winterlandschaft stattfinden.

Zur Eröffnung am 30. November um 15 Uhr werden die Kinder des Kinderhauses mit einer weihnachtlichen Darbietung aufwarten. Die Bläsergruppe wird die Besucher ebenfalls wieder mit weihnachtlicher Musik auf den Advent einstimmen. Mit Glühwein, Kinderpunsch, leckeren Sachen vom Grill, Kaffee, Kuchen und Waffeln ist für das leibliche Wohl der Besucher auch bestens gesorgt.

Der Nikolaus hat seinen Besuch schon angekündigt und wird allen Kindern ein süßes Geschenk überreichen. Für die kleinen und jüngeren Besucher gibt es außerdem, bei gutem Wetter, die Möglichkeit, in der Engelspost einen Wunschzettel an das Christkind zu schreiben oder ein Bild zu malen.

Selbstverständlich können wie jedes Jahr etliche in Eigeninitiative der Beteiligten entstandenen weihnachtliche Bastelarbeiten, wie rustikale Holzsterne, Holzfiguren und natürlich wieder viele schöne Adventskränze und Adventsgestecke erworben werden.

Das Christkindlmarkt-Team freut sich zusammen mit vielen freiwilligen Helfern auf zahlreiche Besucher und einen schönen Christkindlmarkt am Vorabend des 1. Advent.