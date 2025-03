Haushalt 2025: Eurasburg ist nun nicht mehr schuldenfrei

Die Gemeinde Eurasburg muss im aktuellen Haushaltsjahr unter anderem für den Erweiterungsbau der Grundschule größere Ausgaben tätigen. Da die Rücklagen nach umfangreichen Investitionen in den letzten Jahren nun nicht mehr ausreichen, wird eine Kreditaufnahme nötig. Kämmerin Claudia Naßl gab in der letzten Gemeinderatssitzung einen umfangreichen Einblick in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplatz der Gemeinde für das Jahr 2025.

Gemeinde Eurasburg kommt nicht mehr ohne Kreditaufnahme aus

Insgesamt hat sich das Gesamtvolumen des Haushalts gegenüber dem Vorjahr von 8,9 auf 9,4 Millionen Euro erhöht. Der Verwaltungshaushalt für dieses Jahr erhöht sich dabei um knapp 400.000 Euro auf 5,3 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt stehen nach der Erhöhung um 131.000 Euro nun 4,1 Millionen Euro zur Verfügung. Vorgesehen ist ein Zugriff auf bestehende Rücklagen in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Um eine Kreditaufnahme kommt die Gemeinde, die bislang schuldenfrei war, jedoch nicht herum. Sie beläuft sich auf 1,4 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung im aktuellen Finanzplanungszeitraum liegt damit bei 629,35 Euro.

Zu den wesentlichen Ausgaben zählen in diesem Jahr die Restkosten für den Neubau der Kinderkrippe, der Erweiterungsbau der Grundschule und der Grunderwerb für das Baugebiet Rehrosbach Ost. Dazu kommen die Kosten für die komplette Erschließung des Gebietes. Die Einnahmen für den Bauplatzverkauf sind im Finanzplan 2026 bis 2028 vorgesehen. Für die Abwasserbeseitigung müssen die Pumpstationen in Freienried, Hergertswiesen und Rehrosbach saniert werden. Hierfür sind entsprechende Ausgaben ebenso wie die Restkosten für den Anschluss an die Kläranlage Paar eingeplant.

Der Anbau der Grundschule in Eurasburg schlägt im Haushalt 2025 zu Buche. Foto: Ines Schmitt (Archivbild)

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B betragen 238.500 Euro. dies entspricht einer Erhöhung von rund 20.000 Euro. Die Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich von 1,35 auf 1,6 Millionen Euro. Dazu erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe von knapp 200.000 Euro. Das sind 20.000 Euro mehr als im Vorjahr. Allerdings erhöht sich im Gegenzug die Kreisumlage von 49,0 auf 49,8 Prozent, was nun Ausgaben von gut 1,3 Millionen Euro entspricht. Im Zuge der Grundsteuerreform sind die Hebesätze in der Gemeinde für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (sonstige Grundstücke) auf 300 v.H. festgelegt worden. Der Gewerbesteuersatz liegt bei 350 v.H. Trotz einer Kreditaufnahme stehen die Finanzen der Gemeinde auf einer soliden Basis, sodass der Jahresrechnung 2024 und der Haushaltssatzung 2025 einstimmig zugestimmt werden konnte.

Hackschnitzelanlage in Rehrosbach soll erweitert werden

Ebenfalls zugestimmt, mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung, wurde mehrheitlich dem Bauvorhaben in Rehrosbach. Dort soll die Hackschnitzelanlage erweitert werden. Landschaftsarchitekt Hans Brugger erläuterte deshalb die Änderungen zum Flächennutzungsplan für die Erweiterung einer gemischten Baufläche in den Eurasburger Ortsteil. Da der sich der Umfang der Holzverwertung erhöht, werden für eine trockene Lagerung des Materials weitere überdachte Flächen notwendig. Es sollen deshalb weitere Hallen für Hackschnitzel errichtet werden. Geplant ist dafür eine maximale Grundfläche für Lagerhallen von 5500 Quadratmetern. Die gesamte Fläche für die baulichen Anlagen beträgt 7500 Quadratmeter. Vorgeschrieben sind außerdem eine entsprechende Ausgleichsfläche und eine umfassende Eingrünung mit Gehölzen. Der anfallende Werksverkehr soll über eine Anbindung zur Kreuthstraße erfolgen.