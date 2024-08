In Eurasburg steigt bei Starkregen die Angst vor Überflutungen

Als ob die Dringlichkeit noch verstärkt dargestellt werden sollte, begann es während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Eurasburg just in dem Moment stark zu regnen, als der Punkt „Schutz vor abfließendem Oberflächenwasser“ auf der Tagesordnung stand. In der Fichtenstraße in Eurasburg kommt es im Bereich der Hausnummern 19, 21 und 22a während Starkregen immer wieder vor, dass das Regenwasser nicht in die dafür vorgesehenen Gullys abfließt, sondern dass es daran vorbei, in Garagen und Grundstücke strömt. Was sind die Ursachen dafür?

