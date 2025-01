Nistkästen für unsere Vogelwelt

Die Vorschulkinder des Kinderhauses Maria Heimsuchung haben Großes geleistet. Gemeinsam mit ihren Familien setzten sie Hammer und Säge ein, um Nistkästen für Vögel zu bauen. Mit viel Spaß und Konzentration entstanden unter Anleitung zahlreiche kleine Vogelhäuschen. Das Projekt war nicht nur ein Riesenspaß, sondern förderte auch das Verständnis der Kinder für die Natur und die Bedeutung von artgerechtem Lebensraum für Vögel. Die fertigen Nistkästen werden nun in den Gärten der Kinder und im Umfeld des Kinderhauses aufgehängt, um unsere gefiederten Freunde willkommen zu heißen. Ein großes Dankeschön geht an Josef Metzger für das vorbereitende Sägen der Vogelhäuser, die Zimmerei Fischer für die Holzspende, an alle freiwilligen Bauhelfer und die Grundschule Eurasburg für den Werkraum.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.