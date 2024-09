13 neue Bauplätze in Rehrosbach beschäftigen Eurasburger Gemeinderat

Auf rund 11.000 Quadratmetern soll am südlichen Ortsrand von Rehrosbach ein Baugrundstück mit 13 Grundstücken für den Wohnungsbau entstehen. Damit eine Umsetzung erfolgen kann, galt es zunächst im Gemeinderat, eine Vielzahl an Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange zu behandeln. Und damit die Einwände und Anmerkungen fachlich optimal bewertet werden konnten, nahm an der Sitzung wieder Landschaftsarchitekt Hans Brugger teil.

So wurden vom Landratsamt Aichach-Friedberg Bedenken geäußert, dass das Baugebiet bandartig in die Landschaft ragt. Lieber sollten Flächen innerorts im Sinne der Nachverdichtung genutzt werden. Aus Sicht der Gemeinde stellt sich das Gebiet aber eher als Siedlungsergänzung dar, die sich als kompakte Siedlungsform weiterentwickelt und in das Ortsbild einfügt.

Planungen für Bauplätze in Eurasburg-Rehrosbach gehen voran

Die von der Unteren Naturschutzbehörde ausgeführten Ziele zur Gewässerdynamik werden durch den Flächennutzungsplan nicht eingeschränkt. Die von der Gemeinde vorgesehene Ausgleichsfläche nördlich des Eisbaches folgt der Zielsetzung des Arten- und Biotopschutzprogrammes.

Im Wesentlichen enthielten die vorgebrachten öffentlichen Stellungnahmen keine gravierenden Einschränkungen oder Vorgaben, die vom Landschaftsarchitekt Hans Brugger nicht planerisch umgesetzt und egalisiert werden konnten, war das Ergebnis der Sitzung.

In seinem Beschluss billigte der Gemeinderat die siebte Änderung des Flächennutzungsplanes. Die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Trägern wird von der Verwaltung durchgeführt.

Sparkassen-Umbau: Mit der Vergabe des Gewerkes Beleuchtung an die Firma Zanker und Krebs aus Friedberg und des Umbaues der bestehenden Außentüranlage an die Firma Grobmiller aus Augsburg geht der Umbau des ehemaligen Sparkassen-Gebäudes zu einer Praxis für zur Praxis für Osteopathie und Physiotherapie weiter gut voran. Und auch den Teilumbau eines bisher landwirtschaftlich genutzten Gebäudes zu einer Wohnung befürwortete der Gemeinderat, so dass dem Bau aus gemeindlicher Sicht nichts im Wege steht.

Gemeinderat Eurasburg diskutiert über Bolzplatz in Freienried

Bolzplatz in Freienried: Thomas Hopfensitz stellte in einem Brief an Bürgermeister Paul Reitmeir den Antrag auf die Verlängerung des Pachtvertrages für eine Wiesenfläche als Fußballplatz in Freienried. Hintergrund dafür ist, dass die Wiese in der Vergangenheit leider nicht mehr ausreichend gepflegt und auch zu wenig genutzt worden sei. Die Gemeinde hatte sich deshalb in einer vorangegangenen Sitzung gegen die Verlängerung des Pachtvertrages ausgesprochen. Hopfensitz wandte sich nun im Namen der Dorfgemeinschaft an die Gemeindevertreter und versprach, sofern die Wiese regelmäßiger gemäht würde, diese dann zukünftig wieder intensiver von den sportbegeisterten Anwohnern als Bolzplatz genutzt würde. Ein erster Ansatzpunkt war nach zehn Jahren Pause die Ausrichtung des diesjährigen Vatertags-Fußballspieles.

In einer heftigen Diskussion wurde das Für (attraktives Freizeitangebot für die Dorfgemeinschaft) und Wider (erheblicher Arbeits- und Kostenaufwand der Gemeinde für den Unterhalt der sehr großen Fläche) abgewogen. Schlussendlich einigte man sich darauf, die Fußballtore auf eine kleinere Wiese unterhalb des bestehenden Spielplatzes zu verlagern. Dieser Platz kann durch die Gemeinde einfacher gepflegt werden, es fallen keine Pachtgebühren an und er eignet sich ebenfalls als Bolzplatz für Jung und Alt.