Ein Einfamilienhaus in Eurasburg erhitzt seit Jahren die Gemüter der Nachbarschaft

„Ich hoffe, dass nun endlich eine vernünftige Lösung gefunden wird und Ruhe einkehrt“, sagte Bürgermeister Paul Reithmeir (Wählerforum) zum bereits mehrere Jahre dauernden Streitfall um ein Einfamilienhaus in Eurasburg. Bei dem Bauvorhaben wurden das Baufenster mehr als ausgereizt und Vorgaben nicht eingehalten. Nachbarinnen und Nachbarn der angrenzenden Grundstücke hatten mehrfach bei den entsprechenden öffentlichen Stellen auf den Sachverhalt hingewiesen, wurden aber offenbar nur unzureichend gehört und zurückgebaut wurde seither nichts. Vielmehr wurde jetzt ein weiterer Bauantrag zur Errichtung einer knapp 15 Quadratmeter großen Holzterrasse eingereicht.

Damit dieses Vorhaben aus Gemeindesicht überhaupt befürwortet werden kann, machte es der Gemeinderat dem Bauherren jetzt zur Auflage, dass endlich die nicht bebauungsplankonformen Ausführungen aus der Vergangenheit beseitigt werden müssen. Dazu zählt unter anderem die Entfernung des Asphalts in der Garagenzufahrt, die Reduzierung der Garagenhöhe, die Schaffung von Stellplätzen in der entsprechenden Anzahl und der Abriss einer Mauer. Kontrolliert werden muss diese Umsetzung von Verantwortlichen des Landratsamtes. Auch die Anwohner hoffen mit diesen Maßnahmen auf eine Gleichbehandlung aller örtlichen Bauherren, denn die Vorgaben des Baurechts müssen schließlich ebenfalls von allen eingehalten werden.

Ein 12.000 Liter fassender Sicherschacht wird in Eurasburg errichtet

Um den Anliegerinnen und Anliegern einen verbesserten Schutz ihrer Grundstücke vor Starkregenereignissen zu gewährleisten, haben in den vergangenen Wochen umfangreiche Baumaßnahmen stattgefunden. Bereits im oberen Bereich der Fichtenstraße kann nun das Regenwasser abgefangen und gezielt abgeleitet werden. Dafür wurden mehrere kleine und ein großer, 12.000 Liter fassender, Sickerschacht errichtet. Mit dem entsprechenden Verlegen von Pflastersteinen werden zusätzlich Regenrinnen geschaffen, sodass das Niederschlagswasser im Straßenverlauf gut geführt und damit besser als bisher ablaufen kann.

Modernes Forstbetriebsgebäude in Eurasburg

Obwohl das Bauvorhaben im Außenbereich liegt, wurde der Errichtung eines Bürogebäudes und einer Garage mit Werkstatt zugestimmt. Grund ist die forstwirtschaftliche Privilegierung des Vorhabens. Und so wird schon bald ein modernes Forstbetriebsgebäude mit Besprechungszimmer, Sanitär- und Technikraum sowie einer Wildkammer entstehen. In der angrenzenden Garage werden Fahrzeuge untergestellt, die in der neuen Werkstatt gewartet werden können.

Für die Baumaßnahme zum Neubau eines Regenwasserkanals liegt der Gemeinde der Vertrag eines Ingenieurbüros vor. Die angeführten Nettobaukosten erscheinen mit 120.000 Euro jedoch sehr hoch, sodass der Baukostenplan noch einmal überprüft werden muss und die Vergabe der Ingenieurleistung zunächst zurückgestellt wird. In neuem Licht wird schon bald der Gastraum der Gaststätte 1818 erstrahlen. Die 148 alten Lampen haben an Leuchtkraft verloren und verbrauchen zu viel Strom. Die Firma Elektro Bachmeir aus Harthausen hat ein gutes Angebot vorgelegt und wird die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel vornehmen.

Obwohl mit den Baumaßnahmen in Rehrosbach hochwertiger Ackerboden bebaut wird, befürwortete der Gemeinderat weiterhin das Bauvorhaben. Die Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange wurden erörtert und zur Kenntnis genommen. Es gab aber keine gravierenden Einwände, und die gewerbliche Nutzung ist weiterhin möglich.