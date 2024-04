Viele Attraktionen beim Family Day im Sportpark Eurasburg 

Beim Familientag ist das ganze Dorf auf den Beinen. Er ist auch als Kennenlern-Angebot für Zugezogene gedacht. Welche Auswirkungen das schlechte Wetter hat.

Trotz des regnerischen Aprilwetters kamen viele Besucher und Besucherinnen zum „Family Day“ in Eurasburg. „Der Besucherparkplatz ist voll“, freute sich die Organisatorin Nadine Diamilla, die wetterbedingt kurzfristig die meisten Attraktionen nach drinnen verlagert hatte.

Der Family Day fand dieses Jahr wie schon im Jahr zuvor im Sportpark Eurasburg statt. In der Sporthalle gab es wieder einen großen Kinderflohmarkt, der vom Elternbeirat des Kinderhauses Eurasburg organisiert wurde. Im angrenzenden Foyer der Gaststätte 1818 sowie in der Aula der Grundschule waren auch dieses Jahr wieder zahlreiche Vereine und Institutionen vertreten. Ein farbenfrohes Plakat gab den Besuchern einen Überblick über viele Attraktionen:

Diese reichten von Bratwurstsemmeln (Abteilung Stockschützen SC Eurasburg), über Glitzertattoos (Theaterverein), Lernspiele (Elternbeirat Grundschule), Pflanztöpfe gestalten (Gartenbauverein), Beachbar (Abteilung Turnen und Volleyball SC), Basteltisch (Team Ferienprogramm), Rettungswagen erkunden (Rotes Kreuz), Luftballons (Skiclub), Feuerwehrauto (Feuerwehr), Schießstand (Schützenverein), Schussradar (Fußballer) bis zu Eis (Gaststätte 1818).

„Das Konzept des Family Day beruht darauf, dass vor allem viele zugezogene Familien auf das, was die Gemeinde Eurasburg bietet, aufmerksam gemacht werden sollen. Das Ziel ist, dass die Leute sehen, was in unserem Ort alles geboten wird, um damit die Gemeinschaft und das Miteinander im Ort zu stärken“, sagte Nadine Diamilla.

SC Eurasburg beteiligt sich mit mehreren Ständen am Family Day

Daher wurden die Stände der Anbieter so konzipiert, dass die Gäste an allen Angeboten im Kreis vorbeilaufen, um alles wahrnehmen zu können. Am Schießstand konnte man zum Beispiel unter der Leitung von Schützenvorstand Manfred Scheuffele seine Zielgenauigkeit entweder mit dem Lasergewehr oder mit dem Luftgewehr erproben.

Sebastian Mirthes von der Abteilung Stockschützen des SC Eurasburg war für die Verpflegung der Gäste zuständig. „Letztes Jahr war das Wetter gut. Da hatten wir draußen einen Grill, doch heute dürfen wir dankenswerterweise die Bratwürste in der Küche der Gaststätte 1818 zubereiten“, sagte er. Zu jeder vollen Stunde fand noch eine Vorführung der Jongliergruppe der Abteilung Turnen und Volleyball des SC Eurasburg im Foyer der Gaststätte statt. An der Beachbar freuten sich große und kleine Besucher zudem über bunte Cocktails.

Ein Highlight war die Möglichkeit der Erkundung des Rettungswagens des Roten Kreuzes sowie des Feuerwehrautos der Feuerwehr Eurasburg. „Dieses Jahr können wir aufgrund des Wetters keine Hüpfburg oder Löschübungen anbieten“, sagte Max Baumann vom Vorstand der Feuerwehr. Dafür konnten Kinder und Erwachsene in die Fahrzeuge und Fragen rund um die Themen Feuerlöschen, Technik sowie Erste Hilfe stellen. „Das Ziel ist für die Feuerwehr natürlich auch, Nachwuchs zu werben. Letztes Jahr konnten wir nach dem Family Day einen Mitgliederzuwachs verzeichnen“, freute sich Vorstand Josef Diepold.

Aktionen für Familien in der Eurasburger Grundschule

Tolle Aktionen gab es auch in der Aula der Grundschule Eurasburg. Dort konnten Kinder neben dem Basteltisch mit Kettenbasteln und Perlenfädeln bei Lernspielen verschiedene Aufgaben lösen und ihre Geschicklichkeit erproben. Der Gartenbauverein Eurasburg bot passend zum Frühling das Bemalen von Pflanzentöpfen mit Einpflanzen von Samen an.

Ein Highlight war das große Fußballtor zwischen Grundschule und Sporthalle mit einem Schussradar. Dort durften große und kleine Besucher mithilfe eines Messgeräts ihre Schussgeschwindigkeit messen. Resümee: Der Family Day war somit auch heuer trotz Aprilwetters ein voller Erfolg und die Besucher sowie Organisatoren freuen sich wieder auf das nächste Jahr.