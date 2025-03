Exotische Kornnatter in Mering gefunden

Die Feuerwehr Mering sicherte am Dienstagabend eine Kornnatter in der Holzgartenstraße in Mering. „Wir hatten am Abend gerade eine Übung, als uns der Anruf der Leitstelle erreichte, dass sich eine Schlange auf der Straße befindet“, schildert Andreas Regau, Kommandant der Meringer Feuerwehr. Zunächst wussten die Einsatzkräfte nicht, ob es sich dabei um eine Giftschlange handelt oder nicht.

Die Schlange überlebt bei diesen Temperaturen im Freien nicht lange

Ohne zu zögern, machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg und fingen das Tier ein. „Wir konnten sie in einer Katzentransportbox sichern“, sagt Regau. Anschließend wurde sie zum Augsburger Zoo gebracht. „Dort gibt es einen Fachmann, der sich privat um die Exoten kümmert“, weiß der Feuerwehrkommandant. Die Schlange wurde dann in die Tierärztliche Praxis für Exoten nach Augsburg gebracht. Wie die Praxis auf Facebook informiert, könne sich die Kornnatter bei diesen Temperaturen nicht lange im Freien aufgehalten haben. Diese Schlangenart ist eigentlich in den USA zu Hause und entlang der amerikanischen Küste, vom Norden bis in den Süden, verbreitet. Bei Gefahr sind sie Fluchttiere und greifen selten an. Kornnattern sind in der Regel tagaktiv, in sehr heißen Regionen aber mehr dämmerungs- oder nachtaktiv. Sie leben vorwiegend auf dem Boden, können aber auch hervorragend klettern.

Wie die Tierarztpraxis für Exoten mitteilt, handelt es sich bei der in Mering gefundenen Kornnatter um ein weibliches Tier. Wer die Schlange vermisst, kann sich unter info@exotenpraxis-augsburg.de melden.