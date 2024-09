Ärzte beraten: Problemen mit Fuß und Knie vorbeugen

Zwei Vorträge zum Thema „Fuß und Knie – die Schlüssel zur Mobilität“ halten Dr. med. Tobias Köhler, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Kliniken an der Paar, sowie Dr. med. Thomas Wintermeyer, Leitender Oberarzt der gleichen Hauptabteilung: In Aichach am Mittwoch, 9. Oktober, im Erdgeschoss des Krankenhauses, in Friedberg am Mittwoch, 16. Oktober, im Seminarraum (5. Stock) des Personalwohnheims des Krankenhauses.

Chefarzt Dr. med. Tobias Köhler und Leitender Oberarzt Dr. med. Thomas Wintermeyer informieren in einem Doppel-Vortrag sowohl über das Fußskelett sowie über das Kniegelenk. „Das Kniegelenk als eine der wichtigsten Stützen unserer Mobilität ist ein kompliziertes Gelenk“, erklärt Köhler. „Knorpelscheiben, Bänder, Sehnen, Muskeln, Gelenkknorpel und Gelenkschleimhaut müssen perfekt zusammenspielen, damit das Kniegelenk stabil bleibt, funktioniert und nicht vorzeitig verschleißt.“

Chefarzt Dr. Tobias Köhler (Unfallchirurgie und Orthopädie). Foto: Kliniken an der Paar/Holger Weiß

In seinem Vortrag wird Dr. Köhler Mechanismen und Ursachen für Verletzungen, Erkrankungen, Überbelastungen und Arthrose des Kniegelenkes beleuchten. Außerdem wird besprochen, welche Strategien zur Vermeidung und letztendlich welche Optionen in der Behandlung von Kniegelenksbeschwerden zur Verfügung stehen. Auch was jeder selbst tun kann, um lange gut mobil zu sein, wird erklärt.

20-jährige Erfahrung in der Fußchirurgie am Krankenhaus Aichach

Dr. Thomas Wintermeyer wird über seine 20-jährige Erfahrung in der Fußchirurgie am Krankenhaus Aichach berichten. Dabei wird er die Zuhörer über den Wandel in Diagnostik und Therapie von häufigen Erkrankungen, Verletzungen und degenerativen Veränderungen am Fußskelett informieren. Hierzu zählen insbesondere der Hallux valgus, die Großzehengrundgelenksarthrose und die Verletzungen des Sprunggelenkes und des Fußes. Neben den konservativen Behandlungsmethoden werden auch die fußchirurgischen Optionen dargestellt.

Dr. Thomas Wintermeyer, Leitender Oberarzt (Unfallchirurgie und Orthopädie). Foto: Kliniken an der Paar/ privat

Die beiden Vorträge sind Teil der gemeinsamen Medizinischen Vortragsreihe der Volkshochschule des Landkreises Aichach-Friedberg, der Kliniken an der Paar sowie des Fördervereins Krankenhaus Friedberg und des Fördervereins Krankenhaus Aichach.

Anmeldung zum Vortrag: Die beiden Vorträge finden statt am Mittwoch, 9. Oktober, im EG des Krankenhauses Aichach (Haupteingang) sowie am Mittwoch, 16. , im Seminarraum (5. Stock) des Personalwohnheims des Krankenhauses Friedberg, Hermann-Löns-Straße 4. Beginn ist jeweils um 19, das Ende gegen 20.30 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt 3 Euro, für Mitglieder der beiden Fördervereine ist der Eintritt frei. Da die Plätze beschränkt sind, wird eine vorherige Anmeldung empfohlen, telefonisch unter 08251/87 37-0 oder per E-Mail unter anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de, eine Abendkasse für eventuelle Restplätze wird es geben.

Medizin und Beratung: Vorträge an den Kliniken an der Paar 2024 und 2025

Vorschau auf weitere Vorträge:

Mittwoch, 13. November, in Friedberg und Mittwoch, 20. November, in Aichach: „Stärke Dein Herz! Herzschwächen erkennen und behandeln“ mit Privatdozent Dr. med. Heiko Methe, Chefarzt Innere Medizin Kardiologie, im Rahmen der diesjährigen Herzwochen (für alle Teilnehmer kostenfrei).

Mittwoch, 27. November, in Aichach und Mittwoch, 11. Dezember, in Friedberg: „Gallensteine – wann und wie behandeln?“ mit Chefarzt Dr. med. Patrick von Parpart, Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Mittwoch, 4. Dezember, in Aichach und Mittwoch, 22. Januar, in Friedberg: „Essen und Gesundheit: Darmgesunde Ernährung und ihr positiver Effekt auf die Genesung“ mit Diätassistentin und Ernährungstherapeutin Lisa Blochum. (AZ)

