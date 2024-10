Zuerst gibt es einen lauten Knall, dann brennt eine Wohnung in Mering völlig aus

„Zuerst gab es einen lauten Knall, dann noch einen und plötzlich flogen Glassplitter bis in meinen Garten“, schildert ein Nachbar. Er ist noch sichtlich schockiert und wohnt mehrere Meter entfernt von der Wohnanlage am Kapellenberg. Dort kam es, aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehrkräfte aus Mering setzten sich kurz nach 12 Uhr in ihre Fahrzeuge und waren innerhalb weniger Minuten vor Ort. „Zunächst war nicht klar, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden“, schildert Kreisbrandinspektor Franz Hörmann.

