Farbenfroher Auftakt der Kunstspechte-Ausstellung

Mit einer stimmungsvollen Vernissage startete die Ausstellung des Friedberger Künstlerkreises „Kunstspechte“ im Kissinger Rathaus. Unter dem Motto „Glanz und Glamour“ präsentieren dort 23 Künstlerinnen und Künstler bis zum Freitag, 2. Mai, 66 Gemälde und Exponate. Schon beim Betreten des Rathauses fallen die farbenfrohen Bilder ins Auge und empfangen die Besucherinnen und Besucher mit einer Atmosphäre aus Kreativität gepaart mit Inspiration.

Die Farbenpracht und die kreativen Formen der bunten Werke zogen die über 100 Gäste, die bis auf den Rathaus-Vorplatz anstanden, unmittelbar in ihren Bann. Mit jedem Pinselstrich und jeder Linie schien der Frühling in den Räumen des Kissinger Rathauses zum Leben zu erwachen. „Die leuchtenden Farben der Bilder spiegeln die erwachende Natur wider“, stellte auch Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko fest.

Künstlerin Kopp erklärt, wie es zum Motto der Kunstspechte kam

Auch Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner freute sich: „Diese Farben bringen Frische und Freude in unser Rathaus. Sie bereichern nicht nur mit ihrer Inspiration, sondern sie laden auch zum Innehalten und Reflektieren ein.“ Künstlerin Eva Kopp, mit glitzerndem Kleid, schwarz glänzendem Fascinator und lilafarbenen Handschuhen, führte schwungvoll in die Ausstellung ein.

„Bei einem Treffen überlegten wir, mal wieder unsere Ballkleider auszupacken. So schnell war noch nie ein Motto geboren“, erklärte die Künstlerin die Devise „Glanz und Glamour“. Ihre Werke befassen sich mit Glanz und Glamour als Statussymbole der Mächtigen. „Das Malen mit Gold und Glitzer hat mir viel Spaß gemacht. Ich war überrascht, wie sehr solche Materialien einem Bild Würde, Räumlichkeit und etwas Festliches verleihen“, sagte Kopp.

Eva Kopps (rechts) Werke befassen sich mit Glanz und Glamour als Statussymbole der Mächtigen. Foto: Christine Hornischer

Stellvertretend für alle Kunstspechte gaben Marianne Biermayer und Sabine Reichelt Einblick in ihre Gedankenwelt. „Ich habe versucht, in Frauengesichtern das Wort Glamour darzustellen. Dazu habe ich die Farben Weiß, Schwarz, Grau und natürlich Gold und Silber verwendet“, sagte Biermayer. „Es ist kein Wunder, dass der Mensch seit jeher alles, was glänzt und glitzert, schön findet. Die Natur selbst macht es uns vor. Ich denke da an glänzende Insekten wie den grün schillernden Rosenkäfer oder Fische wie den Regenbogenfisch.

Ausstellung im Kissinger Rathaus: „Arroganz und Schauspielerei“

Reichelt dagegen wagt sich mit ihren Bildern auf eine künstlerische Reise in Prunk und Eleganz. Ihr Werk „Victoria‘s Secret“ beispielsweise ist inspiriert von der legendären Mode-Show und fängt die Magie und Extravaganz der Veranstaltung ein. Im Vordergrund ist ein riesiger Engelsflügel zu sehen, umgeben von funkelndem Glanz und schimmernd. Das Model mit Gesicht und Körper dagegen ist nur als Umriss zu erkennen. „Austauschbar für viele hübsche Mädchen, die sich alle ähneln“, so die Künstlerin.

Für den Vorsitzenden Wolfgang Bernhard steht „Glanz und Glamour“ für mehr „Schein als Sein. Ein bisschen Arroganz und Schauspielerei“, lacht er. Er assoziiert damit den Wiener Opernball, den roten Teppich bei Filmfestspielen, Kostümzwang und Krawattenpflicht. „Man ist wie in einem goldenen Käfig, irgendwie gefangen. Keiner weiß, wie es da drinnen ausschaut“, sinniert er. Und dann lächelt er: „Aber was wäre das Leben ohne Glanz und Glamour?“ Und er gibt selbst die Antwort: „Fade.“

Die musikalische Umrahmung übernahmen der Saxophonist und Sänger Walter Klügl und der Gitarrist Hans Schnürer vom Duo „Swing Time“. Was hätte an diesem Spätnachmittag besser passen können als Jazz, Swing und Blues? Evergreens wie „Girl from Ipanema“ oder All of me“ begeisterten mit ihren sanften Rhythmen und weichen Klängen. Und so hinterlässt die Ausstellung nicht nur glitzernde Eindrücke, sondern auch die Frage: Ist Glamour nur eine Illusion – oder brauchen wir ihn, um dem Alltag ein wenig mehr Glanz zu verleihen?

Die Ausstellung „Glanz und Glamour“ ist im Kissinger Rathaus montags und freitags von 7.15 Uhr bis 12 Uhr und dienstags und donnerstags von 7.15 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr zu sehen.