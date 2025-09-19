Was hat der Schlossherr von Hofhegnenberg mit dem Motorrad des Papstes zu tun?

Drei Tage waren die Jesus Biker aus Schaafheim (Hessen) unterwegs, um im Vatikan Papst Leo XIV. zu treffen. Bei der Audienz Anfang September übergaben sie ihm ein speziell angefertigtes Papst-Motorrad, das für den guten Zweck versteigert werden soll. Das Kirchenoberhaupt wirkte erfreut, signierte das Motorrad und setzte sich sogar kurz darauf. Auf den Fotos dieser besonderen Aktion ist der Hofhegnenberger Schlossherr Peter Löw zu sehen. Was hat er mit dem Papst-Motorrad zu tun?

Zwei Wochen vor der Übergabe hatte Löw einen Anruf vom österreichische Missio-Nationaldirektor Pater Karl erhalten, mit dem er befreundet ist. „Er hat mich gefragt, ob ich bei der Organisation der Aktion helfen könnte“, erzählt der Unternehmer. Er sagte sofort zu und überlegte, wie er das Vorhaben unterstützen könnte. Einer seiner Mitarbeiter, Theodor Himmel, begleitete daraufhin die gesamte Fahrt. Die Biker fuhren von Altötting über Verona nach Rom. Drei Tage waren sie unterwegs. Löw hat selbst schon große Motorradtouren unternommen und wäre durchaus in Versuchung gewesen, selbst mitzufahren. „Aber die Anfrage kam zu kurzfristig, da war es terminlich nicht mehr möglich“, sagt er.

Peter Löw empfängt Jesus Biker in seinem Palazzo in Rom

Mit seiner Frau Clara empfing er dafür die erschöpften Motorradfahrer in Rom und lud sie zum Abendessen im Palazzo Nari ein. Das geschichtsträchtige Gebäude in der Nähe des Pantheons hat Löw vor wenigen Jahren mit seinem European Heritage Project erworben, um es zu sanieren. Am nächsten Tag fand dann der Empfang beim Papst statt. Der freute sich sichtlich über das Motorrad: eine BMW R 18 Transcontinental , die ganz auf Papst designet ist - einschließlich weißem Helm mit Papst-Wappen. In aufwendiger Handarbeit hatte das Motorrad eine edle Perlmuttlackierung, Ledersitze und Chromfelgen erhalten.

Zum Dank für die Unterstützung erhalten Peter Löw und Theodor Himmel von den Jesus-Bikern ein besonders Präsent. Foto: Theodor Himmel

Löw hofft, dass die Spezialanfertigung gerade mit der Unterschrift einen guten Preis erzielt. Denn das Fahrzeug wird zugunsten eines Hilfsprojekts der Missio Österreich in Madagaskar verkauft. Hier kommt wieder der Hofhegnenberger Schlossherr ins Spiel. „Wir übernehmen die Versteigerung. Sie findet bei Sotheby‘s statt, weil wir da gute Kontakte haben“, erklärt er. In den nächsten Wochen soll das Papstmobil unter den Hammer kommen. „Wir hoffen, dass sich dafür ein Sammler findet“, sagt Löw. Gesponsert wurde das teure Zweirad von der Firma BMW. Auch Löw nimmt ein ungewöhnliches Erinnerungsstück von der Aktion mit. Denn zum Dank für die Unterstützung gab es von den Jesus Bikern eine gravierte Schieferplatte als Präsent.