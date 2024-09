Der Wasserturm wird mit einem Fest wieder eröffnet

Obwohl Conny Krakowski, Mandana Hanauer und Marianne König an der Volkshochschule in Friedberg Kurse geben, kannten sie sich zuvor nicht. Conny Kley, Leiterin der Volkshochschul-Außenstelle, brachte die drei zusammen für die kreative Gestaltung des Treppenhauses des Friedberger Wasserturms. Bewundern kann man das Ergebnis beim Fest zur Wiedereröffnung des Friedberger Wahrzeichens, das ein Jahr lang saniert wurde. Am 28. September sind unter anderem Führungen, ein Sprachentag der VHS sowie Programm der Amateurfunker und der Jugendgruppe Tandem angekündigt.

Für 1,25 Millionen Euro erhielten die beiden Wasserkammern in dem 90 Jahre alten Bau am Lehleweg in Friedberg-Ost eine grundlegende Betonsanierung und werden anschließend mit Edelstahl ausgekleidet. Die dort untergebrachten Organisationen konnten teilweise die Räume in dieser Zeit nicht nutzen. Umso mehr freuen sie sich auf die Neueröffnung.

Die Kammern fassen zusammen 500 Kubikmeter Wasser. Sie sind als Trinkwasserspeicher und für die Druckregulierung im Friedberger Trinkwasserleitungsnetz (ausgehend von Friedberg-Sankt Afra) für Friedberg-Stadt und einige südliche Stadtteile verantwortlich. Die Maßnahme ist so konzipiert, dass die Hochbehälter in dieser Ausführung mindestens für die nächsten 50 Jahre genutzt werden können. Da lohnt sich doch eine Neugestaltung des Treppenhauses!

Kunst im Treppenhaus des Friedberger Wasserturms

Conny Krakowski führt in den Turm. Die Wände des Erdgeschosses wurden zu ihrer Leinwand, zu sehen sind ein Baum und eine Meereskrake, die im Wasser schwimmt. „Es ging mir bei dem Motiv um den Bezug zwischen Wasser, Natur und dem Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben, genau das soll hier gezeigt werden“, erzählt die Künstlerin, die nicht nur ein eigenes Atelier in Aindling betreibt, sondern auch als Heilpraktikerin für Psychotherapie tätig ist. Nur zwei Tage haben ihre Malarbeiten gedauert und das Freihand, ohne Skizzen.

Icon Vergrößern Conny Krakowskis Gestaltung des Erdgeschosses verbindet das Leben mit dem Wasser. Foto: Emilya Icer Icon Schließen Schließen Conny Krakowskis Gestaltung des Erdgeschosses verbindet das Leben mit dem Wasser. Foto: Emilya Icer

Wassertropfen an den Wänden verbinden die drei Stockwerke, die die Künstlerinnen gestaltet haben, miteinander. Mandana Hanauer gestaltete das erste Stockwerk. Zu sehen sind viele Farben und Menschen, die Vielfalt ausdrücken sollen. „Mein Ansatz war es, ein Gefühl zu erzeugen. Ich wollte eine vielfältige, bunte und junge Welt darstellen. Man muss im Herzen jung bleiben, um offen für neue Impulse zu sein“, erklärt Hanauer, die in Baindlkirch eine Kunstwerkstatt leitet.

Icon Vergrößern Kaligraphie von Marianne König im zweiten Stockwerk des Friedberger Wasserturms. Foto: Emilya Icer Icon Schließen Schließen Kaligraphie von Marianne König im zweiten Stockwerk des Friedberger Wasserturms. Foto: Emilya Icer

In den Räumen des zweiten Stockwerks gibt die Volkshochschule Sprachkurse. Passend dazu hat Marianne König die Wände kalligrafisch gestaltet. So schmücken neben dem Wort Wasser in verschiedenen Sprachen mehrere kürzere Texte die Wände. „Mir ging es darum, dass das Wasser als Symbol für den Wasserturm und die Volkshochschule miteinander verschmelzen, deswegen gibt es auch Zitate, unter anderem von Newton, an den Wänden, die die Bedeutung des Wassers betonen“, führt König aus.

Conny Krakowski, Mandana Hanauer und Marianne König sind froh: „Ehrlich gesagt sah es hier davor ein bisschen seelenlos aus. Dank der Sanierung und der kreativen Gestaltung des Treppenhauses ist wieder Leben in den Turm eingekehrt“, meint Krakowski. „Wir haben uns für Motive entschieden, die nicht polarisieren, sondern durch Ästhetik und Zusammenspiel funktionieren“, ergänzt König. Die Umgestaltung des Treppenhauses möglich gemacht hat die Volkshochschule Aichach-Friedberg.

Icon Vergrößern Hoch motiviert: Aus kahlen Wänden wird ein Kunstwerk (v.l.n.r: Conny Krakowski, Mandana Hanauer und Marianne König) Foto: Conny Krakowski Icon Schließen Schließen Hoch motiviert: Aus kahlen Wänden wird ein Kunstwerk (v.l.n.r: Conny Krakowski, Mandana Hanauer und Marianne König) Foto: Conny Krakowski

Die feierliche Eröffnung des Friedberger Wasserturms ist am Samstag, 28. September. Das Programm dauert von 10 bis 16 Uhr.

Programm der Wiedereröffnung des Wasserturms in Friedberg: 10 Uhr: Beginn und feierliche Eröffnung

10 Uhr bis 16 Uhr: Besichtigung der künstlerischen Neugestaltung des Treppenhauses und VHS Infostand

10.30 bis 12.30 Uhr: VHS Sprachen-Vormittag

10.30 bis 15.30 Uhr: Die Welt der Amateuerfunker

10.30 bis 15.30 Uhr: Jugendgruppe Tandem

11.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 14.30 Uhr Wasserturmführung

ab 12.30 Uhr: Verpflegungsangebot auf dem Vorplatz des Wasserturms

13.30 bis 15.30 Uhr: VHS Sprachen-Nachmittag

15 Uhr bis 16 Uhr: Live Musik