Während die Familie sich unter dem Tannenbaum trifft, an den Weihnachtsfeiertagen gemütlich am Tisch bei Gans, Ente und Knödeln zusammensitzt, sind Viola Köhl, Simon Weizenegger, Marlis Rudatus und Polina Sandratska unterwegs in der Ferne. Sie erzählen davon, wie sie die Feiertage verbringen, wie sich das Ausland in der Weihnachtszeit von Deutschland unterscheidet und was sie vermissen.

