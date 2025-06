Wildschütz Taiting-Bitzenhofen feiern vier Tage lang ihr Jubiläum

Klein aber fein war das 75-jährige Gründungsjubiläum von Wildschütz Taiting-Bitzenhofen. Der krönende Abschluss war der Festzug mit den örtlichen Vereinen der Gemeinde Dasing am Sonntag. Gefeiert wurde bei den Schützen aber schon seit Donnerstag. Zu den Höhepunkten des Festes zählten die Figurenschnitzshow am Freitag und Samstag mit der Kettensäge und der Festauftakt mit Pfarrer Reiner Maria Schießler in der Kreutmayr-Halle.

Böllerschützen weckten Taiting und Bitzenhofen

Schützenmeister Markus Watzka zeigte sich mit dem Verlauf des Festes recht zufrieden: „Alle Tage waren gut frequentiert.“ Der Hauptfesttag war aber der Sonntag. Bereits um sechs Uhr morgens weckten Böllerschüsse die Bewohner der beiden sonst so beschaulichen Ortschaften.

In der Kutsche durften MdB Hansjörg Durz, Schützenmeister Markus Watzka und Bürgermeister Andreas Wiesner mitfahren Foto: Erich Echter

Viele Gäste beim Festgottesdienst

Nach dem Weißwurstfrühstück mit den Gästen aus Freienried, Heretshausen, Zahling, Obergriesbach und den örtlichen Vereinen feierte man einen Festgottesdienst. Am Nachmittag nahm man dann Aufstellung zum Festumzug durch Bitzenhofen. Angeführt von der Festkapelle „Brotzeit Blosn“ und dem Jubelverein ging es mit schmissiger Blasmusik durch Bitzenhofen. In der Kutsche durften der Dasinger Bürgermeister Andreas Wiesner, Schützenmeister Markus Watzka und Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz Platz nehmen. Für Hansjörg Durz war Bitzenhofen ein Heimspiel wegen seiner verwandtschaftlichen Bande im Ort. Nach Übergabe der Gastgeschenke klang das Fest harmonisch aus.