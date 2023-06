Fête de la Musique am Mittwoch: Hier sehen Sie, wer wo auftritt

Am 21. Juni kommt die weltweite Musikveranstaltung Fête de la Musique nach Friedberg. Unsere interaktive Grafik des Programms zeigt, wer wann wo zu hören ist.

Bis zu 6000 Musikfans erwartet die Stadt am 21. Juni, wenn am längsten Tag des Jahres die Fête de la Musique in der Innenstadt stattfindet. 37 Ensembles sind an dem Mittwochabend dabei - so viele wie nie zuvor. Die größte Neuerung jedoch ist, dass die Musikveranstaltung erstmals eine Stunde länger dauert.

Statt um 21.30 Uhr verklingen die Songs am kommenden Mittwoch erst um 22.30 Uhr. Das ist ein lang gehegter Wunsch vieler Musiker und Besucherinnen. Im Zuge der allgemeinen Debatte über längere Öffnungszeiten der Außengastronomie im Sommer startete die Stadt daher den Versuch mit der Fête. Alisa Hillenbrand von der städtischen Kulturabteilung organisiert den Abend zum zweiten Mal und weiß: "Die Leute waren einfach ein bisschen traurig, wenn es noch hell und das Wetter schön war und sie gehen mussten." Das soll nicht sein, denn Ziel der weltweiten Veranstaltung am Mittsommertag ist es schließlich, die Musik in den Mittelpunkt zu stellen und Menschen zusammenzubringen.

Die Bandbreite der Stilrichtungen ist groß: Pop und Rock, Chansons und Volksmusik. Los geht es, je nach Spielort, um 17 oder 18 Uhr; zwischen zwei und vier Ensembles treten jeweils auf. Darunter sind alte Bekannte wie die Stadtkapelle, Cartouche, die Party-Brass-Band Brasseroni oder die Trommelgruppen TAM-koba und Pica Pau. Es gibt jedoch auch viele neue Ensembles und Solisten.

So hat sich eine relativ junge A-Capella-Formation des Polizeichors Schwaben um die Teilnahme beworben und tritt jetzt beim Altstadtcafé auf. Erstmals mit von der Partie sind auch das Schulblasorchester der Konradin-Realschule und die Jugendkapelle, die wie die Stadtkapelle im Hafnergarten aufspielen. Und am Barbetrieb haben Taljesin Colourful Beats und der junge Friedberger Kris Karg mit Unterhaltungsmusik aller Genres Premiere. Im Schlosshof halten sich unbekannt (Sänger und Pianist Robert Rias) mit bekannt (Unplugged Inferno) die Waage.

Gespielt wird gegen Spende. Die Künstlerinnen und Künstler nähmen diese Unwägbarkeit gerne in Kauf, weil sie die schöne Atmosphäre und auch die Freigiebigkeit der Menschen in Friedberg zu schätzen wüssten, meint Hillenbrand. Ihr Appell an die Besucherinnen und Besucher: "Kleingeld mitnehmen!"

Paradox ist als Location bei Fête de la Musique 2023 dabei

Nach langer Pause wieder "neu" dabei ist als Gastronomie das Paradox in der Bauernbräustraße. Hier ist unter anderem Loud like Love zu hören. Der Berg ist zwar gesperrt, eine Bühne gibt es allerdings nicht, um im Altstadtfest-Jahr dem Bauhof die Auf- und Abbauarbeit zu ersparen. Und auch auf den beliebten Kammerchor müssen die Gäste heuer verzichten; er ist mit Proben fürs Altstadtfest eingespannt.

Alisa Hillenbrand von der Friedberger Kulturabteilung organisiert die Fête de la Musique zum zweiten Mal. Das Plakat ziert heuer der junge Augsburger Sänger Philomenas Tailors. Foto: Ute Krogull

Auf dem Marienplatz stehen wieder Foodtrucks mit Essen und Getränken. Außerdem habe die Stadt die Wirtsleute gebeten, sich auf den zu erwartenden Andrang personell vorzubereiten und möglichst Getränke und Snacks zum Mitnehmen bereitzuhalten, so Hillenbrand. Im Schlosshof werden Getränke ausgeschenkt.

In der Regel hält bei der Fête de la Musique das Wetter; bislang lautet die Prognose auf Sonne und Wolken bei etwas frischeren Temperaturen. Bei kurzen Schauern wird unterbrochen; wird es zu schlecht, gibt es in einigen wenigen Locations wie dem Divano die Möglichkeit, nach innen umzuziehen. Anderswo sind schützende Pavillons aufgestellt.

Das Plakat ziert dieses Jahr der junge Augsburger Philomenas Tailors. Er spielt seine Indie-Folk-Popsongs ab 18 Uhr im Altstadtcafé. Organisatorin Alisa Hillenbrand wird an diesem Abend viel unterwegs sein und versuchen, möglichst viele Auftritte mitzubekommen. Für eine Band schlägt ihr Herz jedoch besonders: Skile, die um 20 Uhr an der Laterne in der Ludwigstraße mit Cover-Rock loslegen. Dort nämlich spielt ihr Freund mit.

Straßensperrungen für die Fête de la Musique 2023 in Friedberg

Wegen der Veranstaltung sind zahlreiche Straßen in der Innenstadt am 21. Juni von 16 bis 23 Uhr gesperrt. Betroffen sind:

Friedberger Berg

Ludwigstraße vom Berg bis zur Garage Ost (Zufahrt von Osten möglich)

vom Berg bis zur Garage Ost (Zufahrt von Osten möglich) Marienplatz

Bauernbräustraße bis Garage West (Zufahrt von Süden möglich)

Jungbräustraße bis Henggigasse

Bahnhofstraße bis Stadtmauer

bis Stadtmauer Im Thal und Pfarrstraße auf Höhe St. Jakob

und Pfarrstraße auf Höhe Stadtgraben bis Hafnergarten

Die Sperrungen führen zu Umleitungen der AVV-Busse. Die Linien 200 und 201 werden über Afrastraße und Steirer Berg umgeleitet und können die Haltestellen „Friedberg, Marienplatz“ und „Friedberg, Garage Ost“ nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, auf „Friedberg, Bahnhof“ bzw. „Friedberg, Post“ auszuweichen.