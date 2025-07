Ein Hoch auf die Deutsch-Französische Freundschaft

Französisches Flair brachten auch diesmal wieder die Auftritte der Tanzgruppe „Sauteriaux“ auf das Altstadtfest in der Barockstadt. Insgesamt 30 Tänzerinnen und Tänzer aus der Friedberger Partnerstadt Bressuire im Westen Frankreichs schwangen das Tanzbein zu historischen Klängen und hinterließen dabei mächtig Eindruck beim Publikum. Denn mittlerweile liegt der Altersdurchschnitt des Ensembles bei weit über 60 Jahren, was aber auf Taktgefühl und Eleganz offensichtlich keine Auswirkungen hat. Zu den Klängen von Akkordeon, Dudelsack und Trompete drehten sie sich auf der Bühne und nahmen sogar die bayerisch-schwäbischen Besucher an die Hand, um ihre heimischen Traditionen an diese weiterzugeben.

Heuer jährt sich die Unterschrift der städtischen Partnerschaftsurkunde bereits zum 33. Mal und das wurde dementsprechend gefeiert. Am vergangenen Donnerstag reisten ganze 56 Französinnen und Franzosen nach Friedberg. Unter der Leitung der 1. Vorsitzenden des Partnerschafesskomitees Angelika Haupt besuchten sie den Ammersee und die BMW-Welt in München. Bevor dann die großen Auftritte in Angriff genommen wurden, ging es am Samstagvormittag ganz klassisch zum Weißwurstfrühstück bei der Bäckerei Scharold. Finanziell gefördert wird das Programm im Übrigen durch die Stadt und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds.