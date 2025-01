Frau versucht, Kosmetikartikel aus einem Supermarkt zu stehlen

Am Mittwoch hat eine 65-Jährige in einem Supermarkt in Friedberg versucht, mehrere Kosmetikartikel zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, verließ die Frau den Laden in der Marquardtstraße gegen 13 Uhr mit mehreren Artikeln, ohne zu bezahlen. Dabei wurde der Alarm ausgelöst, eine Mitarbeiterin stoppte die Frau und rief die Polizei.

Die Beamten nahmen die Daten der 65-Jährigen auf und ermitteln nun wegen Diebstahls. Nach Angaben der Polizei lag der Wert der Kosmetikartikel im mittleren zweistelligen Bereich. (jly)