Frauen in der Kommunalpolitik: Warum mehr weibliche Vertretung in bayerischen Kommunen nötig ist

Kommentar

Warum Kommunalpolitik mehr Frauen braucht

Ob Kinderbetreuung, Gesundheit oder ein kooperativerer Politikstil: Frauen können die Kommunalpolitik spürbar bereichern. Noch sind sie in vielen Räten unterrepräsentiert.
Von Allen Xu
    • |
    • |
    • |
    Frauen sind in den kommunalpolitischen Gremien, hier der Sitzungssaal in Friedberg, noch immer unterrepräsentiert. (Symbolbild)
    Frauen sind in den kommunalpolitischen Gremien, hier der Sitzungssaal in Friedberg, noch immer unterrepräsentiert. (Symbolbild) Foto: Sascha Geldermann

    Eine der wichtigsten Lehren aus der #MeToo-Bewegung vor fast zehn Jahren ist, wie sehr weibliche Repräsentanz Veränderungen bewirken kann: Mehr Frauen in den Redaktionen haben die Berichterstattung über sexualisierte Gewalt sensibler und fundierter gemacht. Mehr Frauen in den Parlamenten haben Gesetze durchgesetzt, die Opfer besser schützen. Repräsentanz ist eben mehr als ein symbolisches Gleichheitszeichen – sie kann konkrete Verbesserungen schaffen.

    Das gilt auch für die Kommunalpolitik in Deutschland. Ausreichende Kinderbetreuung, ein ganzheitlicherer Blick auf Gesundheitsthemen oder ein kooperativerer Stil im Miteinander: All das gewinnt, wenn Frauen ausreichend vertreten sind. Die Initiative „Bavaria ruft“ macht deutlich, dass vielerorts leider noch immer zu wenige Frauen in Räten und Ausschüssen sitzen – und setzt genau hier an. 

    Flexible Sitzungszeiten und Kinderbetreuung für mehr Frauen in der Kommunalpolitik

    Wie in der Diskussionsrunde in Friedberg am Dienstag mehrfach betont wurde, braucht es dafür zuerst familienfreundlichere Rahmenbedingungen: flexiblere Sitzungszeiten, digitale Beteiligungsmöglichkeiten und Kinderbetreuung während der Sitzungen. Angesichts der ehrenamtlichen Tätigkeit und der zusätzlichen Kosten für Betreuung ist das mehr als nur eine Randfrage.

    Doch auch die Parteien – und insbesondere ihre Jugendorganisationen – sind gefordert. Ihre Kultur, Strukturen und internen Rituale wirken auf viele Frauen – gerade auf jene ohne familiäre Vorprägung in der Politik oder mit Migrationshintergrund – oft abschreckend. Mentoring-Programme, parteiübergreifende Netzwerke und gezielte Nachwuchsförderung können Hürden abbauen und dafür sorgen, dass Frauen sich ernst genommen fühlen und sichtbar bleiben.

