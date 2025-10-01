Frauen in der Politik: Politikerinnen aus Friedberg diskutieren über Chancen und Hürden

Viele Unterschiede – Generationen, Familienhintergründe, politische Ansichten und Parteien. Aber auch erstaunlich viele Gemeinsamkeiten: Vorbilder aus der eigenen Familie, das ständige Ringen zwischen Kinderbetreuung, Beruf und ehrenamtlicher Politik sowie das Vertrauen in die Kraft eines parteiübergreifenden Frauennetzwerks. Darin waren sich die Politikerinnen aus Friedberg einig, die bei der Diskussion „Frauen in der Politik“ zusammenkamen.

„Ich war das einzige Arbeiterkind an einer höheren Töchterschule – und habe früh gespürt, dass ich aus einer ganz anderen Welt komme“, erinnerte sich Marion Brülls, Stadt- und Kreisrätin der Grünen. Diese Erfahrung führte sie in den Beruf der Sozialarbeiterin, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl schließlich in die Partei der Grünen. Andere wiederum fanden ihren Weg durch das Vorbild in der eigenen Familie. So Elisabeth Micheler-Jones, Kanu-Olympiasiegerin und Stadträtin der Parteifreien Bürger: Ihr Vater engagierte sich im Betriebsrat und ermahnte sie stets: „Wenn du etwas zu sagen hast, sag es in einem Gremium.“ Ähnlich bei Simone Losinger (CSU): Auch ihr Vater engagiert sich politisch, ihre Großmutter, mittlerweile über 100 Jahre alt, ist ein weiteres Vorbild. „Bis heute geht es bei meinen Besuchen bei ihr fast ausschließlich um politische Themen“, erzählte sie.

„Bavaria ruft!“: Frauen in der Kommunalpolitik kämpfen in Friedberg mit Widerständen

Dass Frauen in der Kommunalpolitik noch immer keine Selbstverständlichkeit sind, belegen Zahlen: Von 2056 bayerischen Gemeinden werden nur zehn Prozent von Bürgermeisterinnen geführt (im Landkreis ist dies in Aindling der Fall), auch die Gemeinderäte sind männlich dominiert. Deshalb wurde die Initiative „Bavaria ruft!“ gegründet, unter deren Dach auch die Diskussion in Friedberg stattfand. Sie will Frauen ermutigen, sich politisch einzubringen.

Wie schwierig der Weg manchmal ist, machten die Beiträge deutlich. Cornelia Böhm (FDP) etwa ließ sich durch die Wahl von Brigitte Meyer zur Bürgermeisterin von Merching – der ersten Rathauschefin im Landkreis Aichach-Friedberg – politisch inspirieren. Nur 14 Tage vor der Geburt ihres Kindes wurde Böhm in den Stadtrat gewählt. Trotz Unterstützung ihres Mannes blieb die Vereinbarkeit eine Herausforderung: „Es ist selbst heute noch schwierig, obwohl mein Sohn inzwischen elf ist.“

Ulrike Sasse-Feile, SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, sprach von einem „Zäsur-Moment“ bei der Kommunalwahl 2020: Angesichts des hohen Altersdurchschnitts habe der Ortsverein einen kompletten personellen Neuanfang gewagt. Für die kommende Wahl setzt sie auf eine Liste „mit 50 Prozent Frauen“.

Auch die schwierige Wahrnehmung von Frauen in der Politik kam zur Sprache. Claudia Eser-Schuberth (Grüne), Stadträtin und Dritte Bürgermeisterin, erinnerte sich an den Gegenwind: „Als ich vor 35 Jahren in den Stadtrat gewählt wurde, hatte ich schon drei Töchter. Von Kollegen hörte ich, ich solle besser bei den Kindern bleiben, statt zu den Sitzungen zu gehen. Aber Frauen haben mehr Rollen verdient als nur die der Mutter.“

Unterstützung über Parteigrenzen hinweg und der Ruf nach starken Netzwerken

Zugleich berichteten die Teilnehmerinnen von Unterstützung über Parteigrenzen hinweg. Böhm brachte mehrfach Anträge ein, Sitzungstermine familienfreundlicher zu gestalten. Eser-Schuberth unterstützte die damalige CSU-Stadträtin Eva Mach beim Einsatz für einen Schulneubau, als sie Widerstände von Kollegen aus der eigenen Partei zu spüren bekam. Die vergleichsweise freundliche Arbeitsatmosphäre im Rat trägt ebenfalls dazu bei, dass sich Politikerinnen gegenseitig unterstützen. „Trotz unterschiedlicher Meinungen haben wir ein gutes menschliches Verhältnis. Jede Sachdiskussion sollte so laufen, dass man danach noch miteinander ratschen, lachen und etwas trinken kann – und das haben wir im Stadtrat tatsächlich“, sagte Losinger.

Icon vergrößern In der Diskussionsrunde am Dienstagabend betonten Kommunalpolitikerinnen die Bedeutung besserer Rahmenbedingungen und eines starken Frauennetzwerks. Foto: Allen Xu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Diskussionsrunde am Dienstagabend betonten Kommunalpolitikerinnen die Bedeutung besserer Rahmenbedingungen und eines starken Frauennetzwerks. Foto: Allen Xu

Wie sehr sich die Zeiten geändert haben, machte Moderatorin Ute Krogull, Redaktionsleiterin der Friedberger Allgemeine/Aichacher Nachrichten, deutlich. Gemeinsam mit Luisa Sako, Volontärin der Aichacher Nachrichten, leitete sie die Diskussion und erzählte von ihren Anfängen im Lokaljournalismus: „Als ich in den 1990er Jahren Jungredakteurin war, saß in einem Gemeinderat am Ammersee genau eine Frau – ihre Aufgabe war, bei den Sitzungen Wasser und Bier einzuschenken. Und heute hält Hanna Steinmüller im Bundestag eine Rede mit dem Baby auf dem Arm. So weit sind wir vorangekommen.“

Doch die Initiatorinnen von „Bavaria ruft!“ wollen noch mehr erreichen. Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr (SPD), die als Vertreterin der Initiative dabei war, machte deutlich: „Studien zeigen, dass Frauen leider manchmal noch skeptischer gegenüber den Kompetenzen anderer Frauen sind. Genau deshalb brauchen wir dichte Frauennetzwerke, die zusammenhalten.“