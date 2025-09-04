Wann schließen die Freibäder Mering, Dasing und Aichach?

Es „herbstelt“ langsam aber sicher ein bisschen, auch im Wittelsbacher Land. Für die Freibäder bedeutet das Ende des Sommers auch das Ende der Saison. Was für eine Bilanz ziehen die Freibäder? Und wie lange können Wasserratten noch an der frischen Luft schwimmen? Wir haben bei den Freibädern Mering, Dasing und Aichach nachgefragt.

Unfallfreies Jahr in den Freibädern in Mering, Dasing und Aichach

Das Freibad Mering hat Schlagzeilen durch an einigen heißen Tagen notwendig gewordene Einlassstopps gemacht. Die offizielle Statistik steht noch aus, insgesamt war es aber wohl bei den Besucherzahlen nach eigenen Angaben ein „mittelmäßiges“ Jahr. Positiv sei jedoch, dass es den ganzen Sommer über keinerlei Badeunfälle oder sonstige Vorkommnisse gegeben habe. Als letzter Tag ist der letzte Feriensonntag, 14. September, angesetzt. Zum Finale ist keine besondere Aktion geplant, teilt das Bad mit.

In Dasing schätzt Bademeisterin Vivien Kurfer die Zahl der Badegäste im Sommer 2025 auf etwa 40.000. Das wäre deutlich weniger als im vergangenen Jahr, aber aus einem speziellen Grund: „Nach dem Hochwasser waren 2024 die Freibäder in Aichach und Schrobenhausen geschlossen. Da sind dann einfach viele Leute, die sonst dort schwimmen, zu uns gekommen.“ Dieses Jahr haben sich die Zahlen also normalisiert. Das Verhalten der Badegäste war „tadellos, es war eine sehr ruhige Saison“. Erst kürzlich wurde entschieden, dass das Bad noch bis zum 21. September offen bleibt, also etwas länger als die meisten anderen Freibäder. Es sei aber keine besondere Aktion zum Abschluss geplant.

Mit dem Ende der Sommerferien schließen die Freibäder im Landkreis Aichach-Friedberg

In Aichach wurden laut Stadtverwaltung diesen Sommer knapp 32.000 Badegäste gezählt. Die Zahl unterscheide sich nicht groß von früheren Jahren: Tatsächlich falle die zeitweise Schließung im letzten Jahr ähnlich ins Gewicht, wie der verregnete Juli 2025. Auch in Aichach gab es keine Unfälle, Unruhen oder sonstigen Vorkommnisse. Geöffnet hat das Bad wie in Mering noch bis zum 14. September. Eine besondere Aktion zum Ende der Saison ist hier ebenfalls nicht geplant.