Eine geistreiche Theaterpremiere in Friedenried

Spielzeit Freienried begeistert vor vollem Haus das Publikum. Noch gibt es Karten für die weiteren Aufführungen.

„Es ist bei der Generalprobe nicht viel aber genügend schiefgegangen, sodass wir heute eine schöne Premierenaufführung spielen können“, freut sich Regisseur Robert Popfinger getreu dem Omen der Theaterspieler auf die Aufführung des Dreiakters eine „Geistreiche Komödie“ von Noel Coward der Spielzeit Freienried. Und er sollte Recht behalten. Schon bei der humorvollen Begrüßung der über einhundert Zuschauer gab es erste Lacher. Als sich dann der Vorhang öffnete, dauerte es ebenfalls nicht lange und das Publikum war in den Bann des Geschehens gezogen.

Szenenapplaus und herzhafte Lacher in Freienried

Zu komisch sah es aus, wie Edith (Lea Metzger) die Anweisungen von Ruth Condomine (Anita Metzger) umsetzt und Madame Arcati (Petra Zaspel) einen schreienden Kuckuck entdeckt. Von der ersten Minute an zogen die Darsteller alle Register und spielten schwungvoll und mitreißend, was immer wieder für Szenenapplaus und herzhafte Lacher in den Publikumsreihen sorgte.

Oft ist es der versteckte Wortwitz, der Aufmerksamkeit erfordert, aber gerade deswegen für beste Unterhaltung sorgt. Auch wenn in manchen Szenen überhaupt kein Wort gesprochen wird, so schaffen es die Laiendarsteller immer wieder, den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit treffender Mimik, Gestik und flippigen Tanzeinlagen werden alle Schauspieler ihren Rollen mehr als gerecht. Hervorzuheben sind hier besonders die Gestik des Hausmädchens Edith und die exzentrische Madame Arcati. Ein interessantes Bühnenbild und überraschende Showeffekte runden den kurzweiligen Theaterabend perfekt ab.

Charles Condomine (Markus Hartl), ein erfolgreicher Schriftsteller, befindet sich mitten in einer Schreibblockade und ist auf der Suche nach einer neuen Inspiration. Hilfe versprechen sich er und seine Ehefrau Ruth von Madame Arcati, die eine spiritistische Sitzung durchführen und damit für neue Einfälle sorgen soll. Um die gesellige Runde zu vervollständigen, sind die Brandmans (Mirjam und Lorenz Steinhard) ebenfalls mit von der Partie. Leider kommt es während der Séance zu einem ungeplanten Zwischenfall und das Leben der Anwesenden gerät gehörig aus den Fugen. Das plötzliche Auftauchen von Elvira (Andrea Steinhard) sorgt dazu erwartungsgemäß für etliche Verwirrungen.

Hier gibt es Karten für die Aufführungen

Die Mitglieder der Spielzeit sind ein eingespieltes Team. Das wird vor, auf und hinter der Bühne deutlich. Angefangen vom Ticketverkauf (Silvia Mank) über Technik (Philipp Bast, Thomas Hopfensitz, Joshua Beck) über Grafikdesign (Sandra Brezina) und Requisite (Chiara Zaspel), Maske (Michaela Winter, Violeta Weidner) hin zu Bühnenbau und zur Regie (Robert Popfinger) sind alle sehr engagiert, dem Publikum einen unvergesslichen Theaterbesuch zu präsentieren.

Dass dies gelingt, davon kann man sich in einer der nächsten Vorstellungen im Gemeindehaus Freienried gerne überzeugen. Eintrittskarten für die jeweils drei Aufführungen an den kommenden Wochenenden (23. bis 25. Februar und 1. bis 3. März) können über die Homepage www.spielzeit-freienried.de reserviert werden.