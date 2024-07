Auf dem Marienplatz gibt es wieder Kino unter dem Sternenhimmel

Trotz des unbeständigen Sommerwetters plant der Bürgerkulturverein wieder Kinonächte. Im Vorjahr mussten die Termine aufgrund der schlechten Wetterprognosen abgesagt werden. Doch die VeranstalterInnen freuen sich darauf, vom Dienstag, 30. Juli, bis Donnerstag, 1. August, wieder gemeinsam mit vielen Freiluft-Kinofans unter dem Sternenhimmel auf dem Marienplatz zu sitzen. An den drei Abenden wird eine bunte Mischung an Filmen gezeigt, romantisch, komödiantisch und musikalisch.

Zum Aufwärmen startet der Dienstag mit der Sambagruppe Pica Pau. Es folgt ein Film über eine Sängerin, die aus dem Nichts aufstieg und mit ihrer Stimme die Welt eroberte. Doch hinter den Lichtern verbarg sich ein düsteres Geheimnis, geprägt von Liebe, Leidenschaft und Gewalt.

Es folgt am Mittwoch ein Film über eine Familie, entfremdet und doch vereint, auf einer Reise durch eine malerische französische Landschaft. Es fliegen die Funken, während vergessene Geheimnisse ans Tageslicht kommen.

Am Donnerstag gibt’s zum Aufwärmen TAM-kobá mit heißen Rhythmen und dann eine britische Komödie, in deren Zentrum eine etwas skurrile Familie steht, die zum Geburtstag des Familienoberhaupts ins schottische Hochland reist.

Wie die Filme heißen, wird vorab nicht verraten. Wer den Titel errät, kann den Coupon ausfüllen, der an den drei Tagen in der Friedberger Allgemeinen erscheint, und bis zum Beginn des Films am Marienplatz abgeben. Als Preis winkt der Gewinnerin oder dem Gewinner die DVD des gezeigten Films. Die Verlosung erfolgt in der Pause.

Vor Ort ist auch das Team von „einsmehr“, das frischen Flammkuchen und Getränke anbieten wird. Die Veranstaltung ist kostenlos, über eine Spende zur Deckung der Unkosten freuen sich die VeranstalterInnen. Filmbeginn ist mit Einbruch der Dunkelheit. Sitzgelegenheiten sind selbst mitzubringen. Kurzfristige Hinweise bei möglicherweise schlechtem Wetter über Absagen werden auf der Website www.kinonaechte-friedberg.jimdo.com veröffentlicht. (AZ)