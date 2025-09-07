Beiwagen statt Rollstuhl: Freunde überraschen Oliver Sporer mit einer besonderen Tour

Wenn Oliver Sporer mit seinem elektrischen Rollstuhl durch Mering fährt, kommt er nicht weit. Schon aus der Ferne rufen ihm die Passanten zu: „Hallo Oli!“ Er ist in der Marktgemeinde so bekannt wie der Bürgermeister oder der Pfarrer. Jetzt feierte Oli Sporer seinen 60. Geburtstag und er bekam eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung geschenkt.

Seit 2018 lebt Oliver Sporer in einer behindertengerechten Wohnung in Mering

Herbert Maier ist Mitglied beim Oldtimer- und Motorradclub Mering (OMC) und betreut Oli Sporer. Der 60-Jährige lebt nämlich nicht in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung, sondern seit sieben Jahren in einer behindertengerechten Wohnung in Mering. Möglich macht das die gemeinnützige Gesellschaft Passt (Persönliche Assistenz für ein selbstbestimmtes Leben) aus Königsbrunn. Bis 2018 kümmerte sich vorrangig seine Mutter Erika Sporer um ihn. „Ich bin sehr froh, dass wir mit Passt einen Weg gefunden haben, dass Oli selbstständig leben kann“, sagt Erika Sporer. Sie feierte heuer ebenfalls einen runden Geburtstag. „Oli wurde 60 und ich 80 Jahre alt“, sagt sie.

Passt stellt 15 Betreuerinnen und Betreuer für Oli Sporer, die ihn rund um die Uhr begleiten. Herbert Maier gehört zum Betreuerteam dazu: „Ich kenne Oli schon sehr lange und bin meistens für die Abend- und Nachtdienste eingeteilt.“ Maier war bis zu seinem Ruhestand als Sozialarbeiter in der Offenen Behinderten Arbeit (OBA) in Aichach tätig, die er mit gegründet hatte. Von Geburt an hat Oli eine spastische Tetraplegie. Konnte er als Jugendlicher noch stehen und sich in einem handangetriebenen Rollstuhl fortbewegen, so ist er nun hauptsächlich auf seinen E-Rollstuhl angewiesen. „Leider kam vor einigen Jahren zu seiner Behinderung noch ein Schlaganfall hinzu, der ihn linksseitig am Arm lähmte“, erklärt Erika Sporer. Aber Oli lässt sich von seinen körperlichen Einschränkungen nicht die Lebensfreude nehmen. In seiner Wohnung hängen an einer großen Pinnwand die Fotos von seinen vielseitigen Aktivitäten. Oli ist oft unterwegs. „Jedes Jahr bekommt er einen Orden vom Faschingskomitee“, sagt seine Mutter.

Das Herz von Oli Sporer aus Mering brennt für den FC Bayern

Sein Herz brennt vor allem für den FC Bayern. Die ganze Wohnung ist voll mit Fanartikeln. Die Felgen seines von Hand getriebenen Rollstuhls zieren das Vereinslogo des FC Bayern. Er war schon bei einigen Spielen „seines“ Vereins und das dann immer ganz vorne am Spielfeld. „Seit 2024 gibt es vom FC Bayern einen kostenlosen Hol- und Bringservice für Menschen mit Behinderung, das ist wirklich eine große Hilfe“, sagt Erika Sporer. Oli ist in Mering in einigen Vereinen und immer wieder beim Sportverein Mering ein gern gesehener Gast. „Ich mag die Handballer und auch die Fußballer sehr“, sagt Oli. Sie nehmen ihn auch überall mit, und an seinem Geburtstag war er unter den Ehrengästen, die bei der Einweihung des neuen Sportheims teilnehmen konnten. „Innenminister Herrmann war einer meiner ersten Gratulanten.“ Oli zeigt auf ein Foto, das von diesem Ereignis gemacht wurde.

Die Freude über die Motorradfahrt nach Kaltenberg war für Oli Sporer, der von Geburt an auf einen Rollstuhl angewiesen ist, groß. Foto: Herbert Maier

Doch an diesem Wochenende war auch seine große Geburtstagsfeier zum 60. „Es war klar, dass er bei uns am OMC-Gelände feiern kann“, sagt Herbert Maier. Das Gelände war für Oli ideal, weil es ebenerdig ist und er mit dem Rollstuhl keine Einschränkungen hat. „Es war eine Riesenparty mit Freunden und Familie“, sagt Oli und lacht, als er die Fotos zeigt. Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk machte der OMC dem Jubilar. „Ich wusste, dass Oli gerne mal Motorrad fahren wollte und das konnten wir ihm ermöglichen“, sagt Herbert Maier.

Oli Sporer bei den Flachlandgames des OMC Mering. Hier mit seinem handangetriebenen Rollstuhl im FC Bayern-Look. Foto: OMC Mering (Archivbild)

Mit Mathias Schlüter fand sich ein versierter Motorradfahrer, der seine Maschine mit Beiwagen zur Verfügung stellte. Mit dabei auch eine Betreuerin mit Motorrad sowie Herbert Maier und Erika Sporer. „Wir fuhren mit dem Auto und dem E-Rolli hinterher, falls Oli es nicht so lange im Beiwagen ausgehalten hätte“, erzählt Maier. Oli meldet sich lautstark zu Wort: „Das war so super!“ Die Fahrt ging nach Kaltenberg. Dort angekommen, konnte Oli im Beiwagen sitzend mit den anderen vom OMC ein kühles Getränk zu sich nehmen. „Bier nicht, aber ein Radler“, sagt Oli und lacht. Schon ein paar Tage zuvor hatte man geübt, wie Oli in den Beiwagen einsteigen konnte. Mit vereinten Kräften ging es und so war klar: Die Ausfahrt kann starten. „Ich war so happy“, sagt Oli. Und Herbert Maier meint: „Oli wollte gar nicht mehr raus aus dem Beiwagen.“

Mehr als 30 Jahre lang arbeitete Oli in Aichach in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. „Seit zehn Jahren lässt das sein gesundheitlicher Zustand aber nicht mehr zu“, sagt Erika Sporer. Für mehrere Jahre war er in einer Förderstätte tätig, doch seit 2023 ist Oli im Ruhestand. Rudi Neef, ein weiterer Betreuer und ehemaliger Ergotherapeut am Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn, erklärt: „Dass es Oli mit seiner Behinderung so gut geht, ist heute nicht mehr so etwas Besonderes.“ Vor 20 bis 30 Jahren hätte das aber noch ganz anders ausgesehen. Um seinen Gesundheitszustand zu erhalten, trainiert Oli im Stehtrainer, hat spezielle Geräte für die Stärkung der Arm- und Beinmuskulatur.

Um auch einmal Pause vom Alltag in Mering zu machen, steht nun ein Urlaub für Oli an. „Ich freu mich schon so auf die Woche in Altötting“, sagt er. Dort ist er im Haus Elisabeth, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Und seine Betreuer sind natürlich wieder mit von der Partie. „Mama braucht ja auch mal Urlaub“, sagt Oli und lacht.