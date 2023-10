Friedberg

vor 2 Min.

24-Stunden-Schwimmen: Friedberger schwimmen eine Strecke bis Hannover

Plus Über 200 Leute machen beim 24-Stunden-Schwimmen des TSV Friedberg mit. Wer die weiteste Strecke zurücklegte und welche Familie vorne lag.

Von Brigitte Glas

Geschafft. Das 24-Stun­den-Schwimmen ist beendet. 207 Teilnehmer haben von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 18 Uhr, insgesamt 640,6 Kilometer im Stadtbad zu­rück­gelegt. Das ist eine Strecke wie von Friedberg bis nach Hannover. Im Schnitt schaffte also jeder Schwim­mer, jede Schwimmerin 3000 Meter. Sogar nachts, zwischen 23 Uhr und 4 Uhr, waren bis zu 35 Schwimmer gleichzeitig im Wasser. Die jüngsten waren gerade mal fünf Jahre alt, der Älteste war 88. Hier die Ergebnisse:

Im Schnitt, wie gesagt. Simon Stengl zum Bei­spiel schwamm 40 Kilometer in 20 Stunden. Zwischen 23 und 4 Uhr wa­ren es 15.200 Meter. Damit ge­wann er auch die Nachtwertung der Männer. Michelle Schönfeldt war die ausdauerndste Frau in der Nacht. Erst nach 12.300 Meter ging sie aus dem Wasser. Es war eine Breitensportveranstaltung, und so konnten Familien gemeinsam Bah­nen oder gleich ganze Kilometer sammeln. Die eifrigste war Familie Thummerer. Die zwölfjährige So­phia und ihr zehnjähriger Bruder Michael schafften zusammen mit Mama und Papa gute 35 Kilometer.

