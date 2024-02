64 Ehrenamtliche sind im Kleiderladen "Anziehend" in Friedberg tätig

Die Kundinnen und Kunden schätzen die nachhaltige Mode aus zweiter Hand. Am 8. Februar plant Claudia Bayer einen besonderen Aktionstag.

Andrea Heigl zeichnet im Nebenraum gerade neu angelieferte Kleidungsstücke aus. Die junge Mutter arbeitet seit Mai 2023 am Montagvormittag mit vier weiteren ehrenamtlichen Frauen im Kleiderladen „Anziehend“ des Bayerischen Roten Kreuzes in der Friedberger Innenstadt. Ihr macht die Tätigkeit viel Spaß. Als langjährige Kundin spielte sie schon längere Zeit mit dem Gedanken, in ihrem geliebten Laden zu beginnen.

Andrea Heigl arbeitet seit Mai 2023 im Friedberger Kleiderladen und sortiert und zeichnet neu angelieferte Kleidung im Nebenraum aus. Foto: Heike Scherer

Gudrun Sick berät Kunden und Kundinnen und kassiert die Ware ab. Ihr gefällt es, Menschen zu beraten und dass die Einnahmen für einen guten Zweck bestimmt sind. Schon kurz nach der Eröffnung des Ladens fing sie im Oktober 2014 an. Claudia Bayers großes Team verkauft zu günstigen Preisen von Montag bis Samstag Kleidung für Damen, Herren, Kinder und Jugendliche, aber auch Tischdecken und Bettwäsche.

Gudrun Sick arbeitet startete kurz nach der Eröffnung des Kleiderladens im Oktober 2014. Ihr macht es viel Spaß, Kunden und Kundinnen zu beraten. Foto: Heike Scherer

Am glumperten Donnerstag gibt es Schnäppchen in Friedberg

Auch Taschen und Modeschmuck haben sie im Angebot. Derzeit sind sogar Faschingskostüme für Erwachsene und Kinder erhältlich. Wer zu einem Galaball gehen möchte, findet jetzt auch Abendkleider, Blazer oder Anzüge. Die Einnahmen aus dem Kleiderladen kommen der Arbeit des Bayerischen Roten Kreuzes zugute. Am glumperten Donnerstag locken besonders günstige Preise, denn jedes Teil geht an diesem Tag für 1,50 Euro über den Ladentisch.

Derzeit ist im Eingangsbereich Faschingskleidung für Kinder und Erwachsene aufgestellt. Foto: Heike Scherer

Seit zehn Jahren gibt es den Friedberger Kleiderladen

Der Kleiderladen „Anziehend“ in der Ludwigstraße 2 wurde im Mai 2014 eröffnet und besteht aus einem großen Verkaufsraum und einem Nebenraum, in dem die gespendeten Waren sortiert und ausgezeichnet werden. Im hinteren Bereich des Geschäfts befinden sich die Kinderkleidung und die Sportartikel, rechts vom Eingang ist die Herrenbekleidung und links die Damenkleidung zu finden. Aktuelles wie Faschingskleidung oder Winterschals, zur Plärrerzeit Trachten und Dirndl und im Sommer Badekleidung werden im Eingangsbereich aufgestellt. Die Kleidung ist an den Ständern nach Größen und Farben sortiert, damit man schnell fündig wird.

Die Auswahl an Damenkleidung ist derzeit riesengroß. Foto: Heike Scherer

„Wir bekommen regelmäßig viele Spenden aus der Bevölkerung und sind derzeit richtig gut ausgestattet“, verrät Claudia Bayer, die für den Laden zuständig ist. Die Waren werden passend zur Jahreszeit zu den Öffnungszeiten angenommen. Die Kundschaft kommt aus allen Bevölkerungsschichten, weiß Bayer. Es sind jedoch hauptsächlich finanziell schwächere Personen oder nachhaltig denkende Menschen, die der Meinung sind, dass Kleidung nicht gleich entsorgt werden muss, wenn sie einem nicht mehr passt oder nicht mehr gefällt.

Tereshchenko Liubov aus der Ukraine kauft für sich Jacken und Hosen und auch für ihre Kinder Kleidung ein, weil die Preise sehr günstig sind. Foto: Heike Scherer



Tereshchenko Liubov aus der Ukraine wohnt seit März 2022 in Friedberg und schaut sich im Kleiderladen um. „Ich kaufe hier für mich Jacken und Hosen und auch für meine Kinder Kleidung ein, weil die Preise sehr günstig sind“, verrät sie. Um die Mittagszeit ist es richtig voll geworden. Da es noch kalt ist, schauen viele bei den warmen Jacken. Eine Kundin sucht nach Sporthosen, eine andere schaut sich bei Damenoberbekleidung um. Ein Mann sucht nach einer Herrenjacke. „Da wir die gleichen Öffnungszeiten wie die anderen Läden in der Innenstadt haben, kommen viele auch zu uns herein“, weiß Marianne Lindermeir.

Ein einziger Mann verstärkt das Team in Friedberg

64 Mitarbeiter – 63 Frauen und ein Mann – sind im Friedberger Kleiderladen ehrenamtlich tätig. 45 feste Kräfte arbeiten jede Woche einen halben Tag, daneben gibt es noch Springer, die bei einem Ausfall durch Krankheit oder Urlaub aushelfen. Je Schicht sind vier bis fünf Personen tätig. „Die meisten unserer Ehrenamtlichen sind bereits im Rentenalter und fühlen sich noch fit genug, um eine sinnvolle Beschäftigung auszuführen“, verrät Claudia Bayer. Gerne können sich noch ein bis zwei Interessierte bei ihr oder direkt im Kleiderladen melden.

Der BRK Kleiderladen "Anziehend" in der Ludwigstraße 2 hat montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet und verkauft Secondhand Kleidung zu günstigen Preisen. Foto: Heike Scherer

Der BRK Kleiderladen „Anziehend“ befindet sich in der Ludwigstraße 2 und hat montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag ist nur von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Claudia Bayer ist für den Kleiderladen zuständig und kann unter 0821/2607654 telefonisch erreicht werden. Der Kleiderladen ist direkt über die Telefonnummer 0821/25936438 erreichbar.