Friedberg

vor 10 Min.

Ärger über Wohnmobile am See: „Es geht zu wie auf einem Campingplatz“

„Wie auf einem Campingplatz“, beschreibt ein Friedberger die Situation am See.

Plus Campen am Friedberger See – in Ordnung oder Ärgernis? Zwei Wohnmobilbesitzer haben ganz unterschiedliche Meinungen. Die Stadt strebt Veränderungen an.

Von Michael Eichhammer Artikel anhören Shape

„Auch in dieser Saison geht das Wildcampen unverändert weiter“, beklagte sich ein Bürger bei unserer Redaktion. Die Stadt habe zugesagt, dies zu kontrollieren und zu unterbinden – doch es sei nicht geschehen, argumentierte der Leser, der seinen Namen nicht öffentlich machen möchte. Zeitweise stünden bis zu 20 Wohnwagen und Wohnmobile über Tage auf den Wiesen am Friedberger See. Er fürchtet, dass sich diese inoffizielle Parkmöglichkeit in der Camperszene herumspricht und die Zahl der Fahrzeuge von Jahr zu Jahr steigt. Ein Dorn im Auge ist ihm auch, dass Markisen aufgebaut und Campingmöbel aufgestellt würden. „Es geht zu wie auf einem Campingplatz.“

Es gibt einen offiziellen Stellplatz am Friedberger See

Einen offiziellen Wohnmobilstellplatz gibt es zwar am See, der befindet sich allerdings nicht auf den Wiesen vorne, sondern am Ende der Seestraße. Platz haben fünf Wohnmobile mit bis zu acht Metern Länge. Ein Aufenthalt ist kostenfrei und darf bis zu drei Nächte lang dauern. Wer am See vorbeischaut, wird feststellen, dass fünf Stellplätze dem aktuellen Andrang nicht gewachsen sind. 20 Wohnwagen, wie vom Leser geschildert, fanden sich auf den nur für Pkw zugelassenen Flächen weder unter der Woche noch am Wochenende. Doch es waren deutlich mehr, als der offizielle Stellplatz hätte aufnehmen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen