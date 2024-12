Akkordeon aus Mering in Isny besonders erfolgreich

Die Akkordeonspieler des Meringer Musikinstituts Kiendl-App waren sehr gut vorbereitet durch ihre Lehrerin Brigitte Kiendl-App bei der Meisterschaft für Akkordeon des Bezirks Bodensee – Oberschwaben in Isny dieses Jahr besonders erfolgreich. Hier die Ergebnisse im Einzelnen: 1. Platz/hervorragend für Akkordeonorchester MaMe/Kategorie Schülerorchester 1. Platz/ausgezeichnet für Akkordeonensemble MDF/Kategorie Schülerensemble 1. Platz/hervorragend für Akkordeonensemble B+R/Kategorie Jugendensemble 1. Platz/ausgezeichnet für Dominik Neumayr in Altersgruppe 14J/Kategorie Solo 1. Platz/hervorragend für Tobias Bartl in Altersgruppe 18-19J/Kategorie Solo 2. Platz/ausgezeichnet für Laura Reilich in Altersgruppe 14J/Kategorie Solo 3. Platz/ausgezeichnet für Simon Reilich in Altersgruppe 16-17J/Kategorie Solo

