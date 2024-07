Alkholisierte Frau fällt durch unsichere Fahrweise auf

Weil eine Frau mit ihrem Auto am Samstag gegen 23.15 Uhr langsam und unsicher durch die Röntgenstraße in Friedberg gefahren ist, wurden die Beamten einer Polizeistreife auf sie aufmerksam. Bei einer Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, meldet die Polizei. Ein Test erbrachte einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Die Polizisten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und stellten den Führerschein der Frau sicher. Die Fahrerin muss zudem mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer rechnen. (AZ)

