Alpenverein schließt Freundschaft in Vorderhornbach

Die Gemeinde im Lechtal hatte anfangs Bedenken gegen die mitgliederstarke Sektion aus Friedberg. Diese Sorge habe sich aber als unbegründet herausgestellt.

Mit einer starken Delegation beteiligte sich der Friedberger Alpenverein am Dorffest in Vorderhornbach. Dort, im Lechtal nahe Reutte, hat die Sektion im Herbst 2020 eine neue Unterkunft gekauft, nachdem der Pachtvertrag mit dem Berghaus Rinnen nicht mehr verlängert worden war. Schon Tage vorher hatte sich eine Gruppe in dem Haus Tirol einquartiert. Am Tag des Dorffestes selbst schickte der Alpenverein zwei voll besetzte Busse nach Vorderhornbach, einschließlich der Stadtkapelle Friedberg in ihrer Tracht.

Nach dem Gottesdienst unter freiem Himmel begrüßte der Bürgermeister von Vorderhornbach, Gottfried Ginther, Einheimische und Gäste. "Wir sind ein Ort mit 250 Einwohnern. Als die Kaufanfrage vom Alpenverein Friedberg kam für das Haus Tirol, haben wir erst einmal gegoogelt und festgestellt, dass der Verein 2500 Mitglieder zählt. Wir waren sehr skeptisch, ob unser Dorf damit nicht überfordert wird", gestand er.

Der Bürgermeister der Gemeinde Vorderhornbach, Gottfried Ginther (links), begrüßte Zweiten Bürgermeister Bürgermeister Richard Scharold (Mitte) und den Alpenvereinsvorsitzenden Richard Mayr (rechts). Foto: Regine Nägele

Dorffrieden in Vorderhornbach gerät nicht in Schieflage

Die Sorge, Vorderhornbach könnte von lärmenden Friedbergern heimgesucht werden und der Dorffrieden in Schieflage geraten, habe sich aber als völlig unbegründet herausgestellt. Im Gegenteil, Ginther lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Friedberger Alpenvereins, Richard Mayr, der sich an vorderster Front mit seinen Leuten für ein freundschaftliches Miteinander erfolgreich einsetze.

Richard Mayr bedankte sich bei den Vorderhornbachern für die Aufnahme in der Gemeinde und die Gastfreundschaft. Zweiter Bürgermeister Richard Scharold betonte in seiner Ansprache: "Wir sind stolz auf unseren Alpenverein, den zweitgrößten Verein in Friedberg, der so großartige Projekte stemmt." Das Friedberger Haus Tirol sei nun dank der Tätigkeit des Vereins in bestem Zustand. Er freue sich, dass mit der Stadtkapelle und der Musikkapelle von Vorderhornbach ein solch schönes Ereignis gemeinsam gefeiert werden könne.

Pater David segnet das Haus Tirol des Friedberger Alpenvereins

Während der Festbetrieb einsetzte, begab sich Pater David mit einer kleinen Abordnung zum Alpenvereinshaus, um dort die feierliche Segnung des Hauses vorzunehmen. Ab dem frühen Nachmittag spielte dann die Friedberger Stadtkapelle auf. Oliver Limmer von der Friedberger Stadtkapelle versicherte durchs Mikrofon: "Wenn es im Winter einen Christkindlmarkt gibt, dann sind wir wieder da." Einige Friedberger nutzten die Gelegenheit, die neue Umgebung durch einen Spaziergang zu erkunden. Rege war auch die Teilnahme an den Führungen durch das Friedberger Haus Tirol. (AZ)