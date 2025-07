Am Friedberger See: Rücklicht an Auto eingeschlagen, Kotflügen zerkratzt

Auf dem Parkplatz am Friedberger Baggersee wurde am Mittwochabend zwischen 18 und 21.30 Uhr ein Auto beschädigt. Der PkW war in der Seestraße auf dem Parkplatz abgestellt. Laut Polizei muss ein Unbekannter das Rücklicht eingeschlagen haben, zudem wurde der Kotflügel hinten rechts verkratzt. Es handelt sich bei dem beschädigten Pkw um einen schwarzen VW. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Friedberg, Tel. 0821/323-1710. (AZ)

