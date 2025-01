Filzverliebt: Silvia Schweizer gibt Workshops für Kinder bei Teddy-Ausstellung

Wenn man den kleinen Laden von Silvia Schweizer (59) in der Augsburger Altstadt am Vorderen Lech 21 betritt, merkt man sofort die Leidenschaft, mit der die Filzkünstlerin aus Friedberg ihre Objekte fertigt. An der Wand hängen große und kleine Trophäen verschiedener Tiere wie eine Katze, Eisbär, Ziege, Frosch oder Hund, um nur einige zu nennen. Sogar ein Glücksschwein ist dabei. In den Schaufenstern stehen liebevoll gefertigte kleine Zwerge, süße Eichhörnchen, eine Frühlingsblume und mehrere rosafarbene Glücksschweinchen. Im Rahmen der Teddy-Ausstellung im Friedberger Schloss steht aber ein anderer Zeitgenosse im Fokus: der Teddybär, den Kinder bei einem Workshop von Schweizer basteln können.

