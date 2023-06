Friedberg, Augsburg

Konzert von Aera Tiret bringt Edeka-Markt in Friedberg zum Beben

Der Friedberger Edeka ist immer wieder für eine Überraschung gut. Nun präsentiert hier eine Augsburger Band ihr neues Album. Das Ambiente begeistert die Gäste.

Im Supermarkt mal richtig ausgelassen tanzen? Das wurde am Freitag bis in die Nacht hinein Realität in Friedberg. Ein DJ-Pult auf dem Kassenlaufband, Konzertequipment vor der Schreibwarenabteilung und 150 Gäste vor und zwischen den Regalen mit Tomatensuppe und Nudelpackungen: Auch wenn das Konzept sich vielleicht erst einmal kurios anhört, wurde es doch zum vollem Erfolg.

Bereits vor dem Konzert wurde deutlich, dass die Augsburger Musikerinnen und Musiker rund um Schlagzeuger Dominik Scherer und Edeka-Inhaber Michael Wollny keine Kosten und Mühen scheuten, um den Gästen einen unvergesslichen Abend zu bescheren: Ein roter Teppich am Eingang, ein Büfett mit Häppchen und eine Cocktail-Bar erwarteten das Publikum, alles aufgebaut kurz nach Ladenschluss um 20 Uhr. Mit dabei zwei professionelle Kamerateams, die den ungewöhnlichen Abend festhielten.

