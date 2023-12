Friedberg

12:00 Uhr

Augsburger Sängerkreis sagt Jubiläumskonzert in Friedberg ab

Plus Zum 125-jährigen Bestehen war ein Open-Air-Konzert am Marienplatz mit Carl Orffs "Carmina burana" geplant. Warum daraus jetzt nichts wird.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

300 Mitwirkende, 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer und der Friedberger Marienplatz als Kulisse: Das Jubiläum des Augsburger Sängerkreises (ASK) sollte mit einer Aufführung von Carl Orffs "Carmina burana" ein Event der Superlative werden. Doch jetzt haben die Veranstalter mitgeteilt, dass sich ihre Pläne so nicht verwirklichen lassen.

Im ASK sind 133 Chöre und Gruppen in 97 Vereinen mit ca. 7000 Mitgliedern aus der Stadt Augsburg und den beiden angrenzenden Landkreisen organisiert. Er berät Mitgliedsvereine in musikalischen Belangen sowie in allen vereinsrechtlichen und organisatorischen Belangen und unterstützt sie bei ihrer Arbeit, etwa durch die Abwicklung und Übernahme von GEMA-Gebühren, Einbindung in Versicherungen, Zuschüsse für Notenliteratur und Vermittlung staatlicher Fördermittel. Ein Hauptaugenmerk wird im Augsburger Sängerkreis auf die Jugendarbeit und die Aus- und Fortbildung der Chorleiter gelegt. 2024 wird der ASK 125 Jahre alt - und dieses Jubiläum sollte im großen Rahmen gefeiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen