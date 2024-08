Auto in Friedberg angefahren und aus dem Staub gemacht

Am Mittwoch, zwischen 11.15 und 15.15 Uhr wurde in der Augsburger Straße in Friedberg in der Nähe des Haupteingangs eines Geschäftes ein grauer Audi A3 angefahren. Das Fahrzeug wurde an der linken Seite an Kotflügel, Außenspiegel und Türgriff beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

