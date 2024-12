Komödie aus der Zeit des Wirtschaftswunders

In der bayerischen Komödie „Hulahupp und Himbeerguatl und das Geheimnis im fremden Koffer“ entführten die Schauspieler und Schauspielerinnen der Theatergruppe SF Bachern ihr Publikum in die Welt der 1950er Jahre und brachten es mit viel Wortwitz und lustigen Sprüchen am laufenden Band zum Lachen.

Die Komödie von Ralph Wallner besteht aus drei Akten und wurde in der Turnhalle des Sport- und Schützenheims Bachern bei ausverkauftem Saal vor ungefähr 200 Gästen aufgeführt. Das Theater in Bachern gibt es seit über 40 Jahren. Geprobt wurde laut Spielleiter Stefan Kienle seit Ende September dreimal die Woche jeweils drei bis vier Stunden.

Das Stück in Bachern spielt 1959 zur Zeit des Wirtschaftswunders

Kienle begrüßte bei der Premiere unter anderem Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger, den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, die Theaterfreunde Ried sowie die Fußballer des SF Bachern und Pfarrer Martin Schnirch. Das Publikum war vor allem von den witzigen Sprüchen und der tollen schauspielerischen Leistung begeistert. „Der immer wiederkehrende Wortwitz ist einfach toll“, schwärmte Zuschauerin Gisela Schützinger.

Das Stück spielt 1959 zur Zeit des Wirtschaftswunders im Hinterhof der Familie Knopf. Bei Kurzwarenvertreter Kurt Knopf laufen die Geschäfte schlecht, weshalb er am Bahnhof fremde, scheinbar herrenlose Koffer klaut und deren Inhalt verscherbelt. Nur seine Teenager-Tochter Conny weiß davon. Vor seiner Frau Lilo hält er dies zunächst aus Scham geheim.

Theater um gestohlene Koffer bei Theatergruppe Bachern

Conny hat dagegen nur ihre Schlagermusik, Tanzbesuche in der Cocktailbar Kakadu sowie ihre Himbeerbonbons und Himbeerlollis im Kopf. Connys Spezl Tarzan verbringt viel Zeit mit Conny, da er in sie verliebt ist, doch diese sieht ihn zu seinem Bedauern nur als „platonischen Knutschfreund“. Fanni, eine gleichaltrige Nachbarin von Tarzan, möchte wiederum bei diesem landen und so ergeben sich daraus einige verfängliche Situationen. Als der junge Buchhalter Peter Kneifer, der seinem entwendeten Koffer nachgeht, bei Familie Knopf auftaucht, um seinen Koffer zurückzuholen, wird darin ein Kinderfoto von Conny gefunden und sorgt für einige Spekulationen und Spannung beim Publikum bis zur letzten Sekunde.

Dann ist da noch ein Bekannter von Kurt Knopf mit Namen Schorsch, der jedoch Sheriff genannt werden will, weil dies in der Frauenwelt besser ankommt. Er möchte bei Tochter Conny landen und will von Kurt Knopf hierbei Unterstützung, da er sonst dessen Frau Lilo von den geklauten Koffern erzählen werde. Da er jedoch für Conny zu alt und nicht ihr Fall ist, lässt diese ihn unmissverständlich abblitzen.

Für viele Lacher im Publikum sorgten schon im ersten Akt einige lustige Sprüche wie zum Beispiel die Synonyme von Buchhalter Peter Kneifer „pinkeln, pieseln, pullern“ anstatt urinieren. Nachbarin Tilda brachte in einer Szene ihren Spirituosenkoffer zu Mutter Lilo Knopf und sorgte damit für einige lustige Momente.

Da im Stück vor allem von Mutter Lilo wiederholt Kuchen genascht wurde, gab es zudem ein paar Hulahoop- Szenen, in denen sich die Damen die überschüssigen Pfunde wieder abtrainieren wollten. Diese Szenen waren ein Highlight und sorgten für große Begeisterung beim Publikum.

Theater in Bachern: Karten und Termine 2025

Der zweite Akt wurde mit dem Schlager „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini“ eingeleitet und beinhaltete wieder wie auch der dritte Akt viele lustige Szenen und Sprüche. Mit großem Applaus verabschiedete sich das Schauspielteam vom begeisterten Publikum.

Die weiteren Vorstellungen am 3., 4. und 5. Januar sind fast ausverkauft. Es gibt jedoch noch einige Restkarten unter anderem unter theaterkarten@sfbachern.de