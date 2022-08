Baucontainer mit Graffiti beschmiert

Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin beschädigt an einer Baustelle in Friedberg mehrere Bauzäune. Ein Baucontainer wird mit Graffiti beschmiert.

In der Nacht von Montag auf Dienstag richtete ein unbekannter Täter oder eine Täterin auf einer Baustelle in Friedberg Schaden an. In der Münchner Straße beschädigte er mehrere Bauzäune und beschmierte außerdem einen abgestellten Baucontainer mit Graffiti. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)