Friedberg

vor 32 Min.

Gericht bremst Planungen für Baugebiete in Friedberg

Plus Ein Urteil erklärt den Verzicht auf Umweltprüfung und Ausgleichsflächen für unzulässig. Was das für die neuen Wohnviertel in Rederzhausen und Stätzling bedeutet.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Bis 2027 sollte das Neubaugebiet am Lindenkreuz in Rederzhausen eigentlich bezugsfertig sein. Um angesichts des Wohnungsmangels in Friedberg schnell Baurecht zu schaffen, wollte die Stadt Friedberg dazu das beschleunigte Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuchs nutzen, bei dem auf einzelne Verfahrensschritte verzichtet werden kann. Doch jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht diesen Paragrafen für nicht anwendbar erklärt. Das hat Folgen - nicht nur in Rederzhausen.

Der Gesetzgeber hatte für das beschleunigte Verfahren festgelegt, dass Umwelteinwirkungen von vorneherein als unbeachtlich zu beurteilen sind, wenn Neubaugebiete bestimmte Größen nicht überschreiten, ausschließlich dem Wohnungsbau vorbehalten sind und an bebaute Ortsteile anschließen. Kommunen, die bis Ende 2022 Aufstellungsbeschlüsse für entsprechende Bebauungspläne fassten, konnten damit auf umfangreiche Umweltverträglichkeitsprüfungen und die Ausweisung von Ausgleichsflächen verzichten. Auch die Änderung des Flächennutzungsplans, aus dem Baugebiete normalerweise entwickelt werden, war nicht zwingend notwendig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen