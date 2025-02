Beim Ganztagsanspruch ab 2026 ist Friedberg gut dabei

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Eltern einen rechtlichen Anspruch darauf, ihr Kind den ganzen Tag in der Grundschule betreuen zu lassen. Los geht es mit der ersten Klasse. Sukzessive kommen dann die weiteren Klassen hinzu. Das stellt viele Kommunen vor Herausforderungen, denn dafür braucht es sowohl ausreichend Personal als auch die Räumlichkeiten. In Friedberg aber bleibt man gelassen. Denn bereits seit 2016 gibt es an den Grundschulen in der Stadt – als freiwillige Leistung – einen offenen Ganztag. Davon profitiert die Kommune jetzt bei der Umsetzung des rechtlichen Anspruchs für alle.

Marina Wagenpfeil Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rechtsanspruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis