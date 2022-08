Benefizkonzert mit Barbara Dennerlein in St. Jakob

Die Jazz-Musikerin Barbara Dennerlein spielt am 15. Oktober zugunsten des Fördervereins Sozialstation Friedberg an der Metzler-Orgel. Wo gibt es Karten?

Der Vorstand des Fördervereins Sozialstation Friedberg veranstaltet am Samstag, 15. Oktober, um 18 Uhr ein Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Dafür hat die Münchner Organistin Barbara Dennerlein, die seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Künstlerinnen an der Hammond Orgel zählt, zugesagt.

Für ihre Alben erhält Dennerlein immer wieder Auszeichnungen und bei ihren Auftritten erntet sie regelmäßig viel Applaus und glänzende Kritiken. Dennerlein lebt ihre Musik mit jeder Faser ihres Seins und stellt sich ganz in den Dienst der nahezu unerschöpflichen Klänge ihres Instruments. Es ist unüberhörbar, der Blues liegt ihr im Blut. Meisterhaft entlockt sie ihrer Hammond Orgel die Blue Notes. Dennerlein spannt einen Bogen vom Traditionellen bis zum Experimentellen.

In St. Jakob spielt Barbara Dennerlein auf der Metzler-Orgel und wird begleitet von dem Schlagzeuger Christoph Holzhauser. Das Benefizkonzert des Barbara Dennerlein Duos geht zugunsten des Fördervereins „Ambulante Krankenpflege – Sozialstation Friedberg e. V.“

Seit der Gründung im Jahr 1906 unterstützt der Verein betagte Menschen, Kranke und Menschen mit Behinderung, in Friedberg und Umgebung. Besonders im Fokus der Unterstützung steht die ökumenische Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung. Das Friedberger Sozialzentrum wird ebenfalls vom Förderverein getragen und vereinigt eine Tagespflege, einen Stützpunkt der ambulanten Pflege, Betreuungsprojekte und Wohnmöglichkeiten etc. unter einem Dach.

Hier gibt es Karten für das Konzert von Barbara Dennerlein in Friedberg