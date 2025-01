Bienenwachstücher selbst gemacht

Am Buß- und Bettag veranstaltete das Bündnis Nachhaltiges Friedberg einen Workshop. Das Bündnis konnte die Räumlichkeiten im Divano nutzen. Auf den Workshop aufmerksam gemacht, haben die bunt gestalteten Plakate von Antje Prillwitz.

Aus ausgemusterter Bettwäsche, Hemden oder Blusen aus 100-prozentiger Baumwolle stellten die 17 Teilnehmende zwischen 14 und 74 Jahren Bienenwachstücher her. Die Apothekerin Monika Beck-Weigand stellte lebensmittelechter Bienenwachs und Mandelöl zur Verfügung und, die fachkundige Anleitung übernahm Maria Voigt. Die hergestellten Tücher sollen zukünftig in den Haushalten der Teilnehmerinnen Plastik- oder Alufolien ersetzen. Auch zum Frischhalten von Brot oder für das Mitnehmen einer Brotzeit eignen sich die Tücher hervorragend. Sie sind einfach mit lauwarmem Wasser und wenig Seife zu reinigen und lange verwendbar. Mit großer Begeisterung machten sich alle an die Arbeit. Der Lohn für die Teilnehmenden bestand nicht nur aus den selbst hergestellten Bienenwachstüchern, sondern auch aus dem guten Gefühl, etwas für eine plastikfreiere und nachhaltigere Umwelt getan zu haben. Somit war es ein sehr gelungener Nachmittag. Besonderer Dank gebührt der Pfarrei und dem Frauenbund, die die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatten.

