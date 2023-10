Brasseroni: Für gute Laune ist diese Musik top

Plus Die Friedberger Brassband Brasseroni stellte im Divano ihr erstes Album vor. Es trägt den Titel "spicy" und sorgt beim Publikum für Partylaune.

Die Vorfreude ist nicht nur unter den zahlreichen Gästen groß, als die Friedberger Partybrassband "Brasseroni" nach vier Monaten Vorbereitung ihr neues Album "spicy" vorstellt. Andreas Thon hat die Arrangements geschrieben und auch zwei Stücke selbst komponiert.

Dominik Bolleininger, der an diesem Abend die Moderation übernimmt, ist sichtlich stolz auf das, was geschaffen wurde. "Das Ziel ist es, den Laden mit fetzigen Sounds aufzumischen", erklärt er. 2016 hat sich die Brassband aus der Jugendkapelle zu den Schlagertagen entwickelt. "Wir waren alle zu alt für die Jugendgruppe, dann hat sich eben die Partybrassband gegründet", berichtet Bolleininger.