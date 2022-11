Bücherei Sankt Jakob kürt die Gewinner des Lesewettbewerbs

Plus Die Bücherei Sankt Jakob veranstaltete über die Sommerferien einen Lesewettbewerb. Die Herausforderung nahmen 70 Kinder an. Nun stehen die Gewinner fest.

Die Bücherei Sankt Jakob in Friedberg kürte die Gewinner des Lesewettbewerbs. Über die Sommerferien erhielten alle interessierten Kinder einen Leseausweis. In diesen Leseausweis konnten sie jedes ausgeliehene und gelesene Buch selbst eintragen. Von den 70 ausgeteilten Leseausweisen kamen nun 60 wieder zurück.