Club 20 meldet sich aus der Winterpause zurück

Nach einer kurzen Winterpause geht es weiter mit einem Programm im Club 20. Gestartet wird am Mittwoch, 19. März, speziell zum Josefitag mit dem Clubbetreiber Josef Karg. Unter dem Titel „Samma wieda guat“ tritt Betreiber Josef Karg selbst sozusagen zum „Solo-Heimspiel“ an. Der gebürtige Münchner stellt ein neues Mini-Album in den Räumen unter der Stadtmauer vor. Es trägt den Titel „So schee“ und den tagesaktuellen Projektnamen „SEPP!“. Darum wird es auch am Josefitag um 19 Uhr präsentiert.

„Heimat.Auschwitz – Versuch einer Versöhnung“, so der Titel der Filmvorführung am Donnerstag, 27. März, ab 19 Uhr. Auschwitz ist Symbol für den Holocaust und ein unauslöschbarer wie fremder Teil der Heimat von Monika Mendat. Der Film zeigt eine neue, eine andere Perspektive. Ein Film von Josef Pröll und Monika Mendat. Länge: etwa 40 Min.; gedreht an Original-Schauplätzen, in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Künstlerin Monika Mendat statt.

Anja Janosi erzählt am Sonntag, 30. März, ab 19 Uhr, mit ihrem Konzert „Die Magie der leisen Töne“ in einer lauten Zeit am Piano zärtliche und berührende Geschichten übers Leben. Anja Janosi ist eine in Augsburg lebende Künstlerin. Ihr geht es nicht darum, mit großen Gesten ihr Publikum zu unterhalten. Sie verbreitet auf eine zurückhaltende, fast schüchterne Art Lebenserfahrungen.

„Einer fehlt“, so der Titel der Lesung mit Bestseller-Autor Thommie Bayer am Mittwoch, 2. April. Er liest aus seinem neuesten Roman: Drei Freunde, zwei Frauen, eine große Suche. Die Geschichte einer großen Freundschaft und ihrer schwersten Prüfung. In den wilden 70ern haben sich Georg, Paul und Schubert auf einer Italienreise kennengelernt und sind seither die engsten Freunde.

Karten gibt es im Vorverkauf: PatchWork Friedberg, Telefonnummer 0821/319 320 1. Weitere Informationen unter: https://www.club20-friedberg.de. (AZ)