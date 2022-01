Friedberg

18:00 Uhr

Conny Kley leitet jetzt die Vhs Friedberg - und hat viele Ideen

Plus Die Volkshochschule hat durch Corona Schüler verloren. Das soll sich wieder ändern - unter anderem durch ein eigenes Büro in der Stadtmitte und ein Sommerfest.

Von Ute Krogull

Mitten in schwierigen Zeiten hat Conny Kley die Außenstellenleitung der Volkshochschule in Friedberg übernommen. Die Vhs ist im Umbruch, Digitalisierung ein Riesenthema, 2 G eine Herausforderung, Schülerzahlen sinken. Doch ihr Herz schlägt für die Volkshochschule und sie will in dieser Hinsicht in Friedberg einiges verändern. Vor dem Start des neuen Semesters - das Programmheft Eule wird am Wochenende verteilt - erzählt die Rinnenthalerin, wie sie dazu kam und was sie alles vorhat.

