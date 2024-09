Darum geht es bei den Kirchenvorstandswahlen in Friedberg

Ein wichtiges Ereignis steht am 20. Oktober in der Evangelischen Kirche an: die Kirchenvorstandswahl. In der Kirchengemeinde Friedberg wird, wie in ganz Bayern, das Leitungsgremium neu gewählt. Schließlich wird der Kirchenvorstand in den nächsten sechs Jahren die Gemeinde, zusammen mit dem Pfarrer-Ehepaar Nina und Falko von Saldern, leiten. Dabei stehen nach evangelischem Verständnis Pfarrerin und Pfarrer sowie die ehrenamtlichen Mitglieder des Kirchenvorstands auf derselben Ebene und wirken bei der geistlichen Leitung ebenso zusammen wie bei den Entscheidungen in weltlichen Dingen. In der Praxis füllen die praktischen und organisatorischen Fragen einen guten Teil der Sitzungen. Regelmäßig beschäftigt sich das Gremium auch mit Grundfragen und neuen Impulsen für das kirchliche Leben. Der Kirchenvorstand wählt auch die Vertreter der Gemeinde in den überörtlichen Leitungsgremien.

Wahl in Friedberg: Das macht der Kirchenvorstand

Angesichts der Umbrüche und Veränderungen in der Gesellschaft warten auf das Gremium spannende und herausfordernde Aufgaben. Umso mehr freut sich die Gemeinde, dass sich für die acht zu wählenden Plätze zwölf geeignete und motivierte Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben, darunter drei bisherige Mitglieder und neun neue. Die Gewählten und die beiden Pfarrer – die dem Gremium von Amts wegen angehören – werden dann zwei weitere Mitglieder berufen. Im festlichen Gottesdienst am ersten Adventssonntag wird der Kirchenvorstand feierlich in sein Amt eingeführt und der bisherige mit Dank für das große Engagement entlassen.

Die lange Amtszeit ist unter anderem dem hohen Aufwand für die Wahl geschuldet. Die Vorbereitungen für die Wahl auf Gemeindeebene laufen laut den Verantwortlichen bereits seit einem Jahr. Vom derzeitigen Kirchenvorstand wurde ein Vertrauensausschuss gewählt, der sich auf die Suche nach Kandidierenden gemacht und am Ende den Wahlvorschlag vorgestellt hat, immer unter Mitwirkung der Gemeindeöffentlichkeit.

Die Wahlunterlagen werden zentral an alle wahlberechtigten evangelischen Kirchenmitglieder versandt. Wahlberechtigt sind alle ab 16 Jahren, konfirmierte Jugendliche können bereits ab 14 Jahren wählen. Die Unterlagen zur Briefwahl sind beim Versand gleich mit enthalten, sodass direkt und ohne weiteren Antrag per Brief gewählt werden kann. Es gibt auch die Möglichkeit zur direkten Wahl am 20. Oktober. Beide Kirchen, Der Gute Hirte und die Zachäuskirche, sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (AZ)

Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten finden sich im Gemeindebrief und auf der Homepage www.friedberg-evangelisch.de.